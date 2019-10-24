Destaques da edição de 26-10-2019

SICREDI INAUGURA AGÊNCIA EM TATUÍ
95% DAS CRIANÇAS ESTÃO IMUNES CONTRA O SARAMPO
GUARDA MUNICIPAL NÃO TEM APOSENTADORIA ESPECIAL
UNIVESP INSCREVE PARA CURSOS EM TATUÍ
MEC AUTORIZA PSICOLOGIA NA FACULDADE SANTA BÁRBARA
IN MEMORIAM – SE ACASO… – JOSÉ CELSO DE MELLO
PREFEITURA REALIZA NOVO CONCURSO PÚBLICO
CHÁ BENEFICENTE NO ROTARY
COLUNA GENTE
HORA DO DEBATE PLURAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
MATRICULAS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS EM NOVEMBRO
LIONS DOA ENXOVAL PARA BEBÊ QUE NASCEU EM VIATURA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
EVENTO ABORDA COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES
GOVERNO LANÇA PROGRAMA CIDADE LEGAL NA REGIÃO
SEBRAE DETALHA FUNCIONAMENTO DE FLUXO DE CAIXA
FEIRA MOVIMENTA AVENIDA DAS MANGUEIRAS NO DOMINGO
NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA PROFESSOR
APRESENTAÇÕES NO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (MARÇO DE 1934)
PALAVRAS CRUZADAS
APRESENTAÕES TEATRAIS NO PROCÓPIO FERREIRA
CURSO ENSINA PREPARAÇÃO DE PANETONES DECORADOS
COLUNA DE ESPORTE
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí, edital do Clube de Campo de Tatuí, edital do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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