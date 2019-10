TATUÍ BUSCA ADESÃO ÀS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES

Dia 10 de outubro, a prefeita Maria José Vieira de Camargo manifestou o interesse de o município de Tatuí participar do “Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares – Pecim”, do Governo Federal. Este projeto anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro é parceria do Ministério da Educação (MEC) com o Ministério da Defesa, para fomentar um novo modelo educacional de qualidade, que possibilite elevar o nível de aprendizado, proporcionando melhores oportunidades aos jovens.

O MEC, através de email, respondeu ao ofício da prefeita e afirma que “será feito o levantamento para verificar a viabilidade de pessoal militar, com perfil desejado, nas localidades que manifestaram interesse. Dessa forma, tão logo sejam selecionados os Municípios que participarão do Pecim no ano de 2020, este ministério entrará em contato para orientações quanto às demais providências necessárias”.

Escolas Cívico-Militares

Dia 5 de setembro, o Governo Federal lançou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, com previsão de implantar 216 colégios até 2023, sendo 54 por ano, a começar em 2020. O presidente Jair Bolsonaro, em seu discurso em Brasília, destaca a disciplina em escolas com tutela de militares e as classificou como fundamentais para o desenvolvimento do País. “O que nos tira da miséria, da pobreza, da ignorância é o conhecimento. É o ensino”, afirmou Bolsonaro, após assinar o decreto.

Apoio militar

Em parceria com o MEC, o Ministério da Defesa destacará militares da reserva das Forças Armadas para trabalhar nas escolas, levando mais disciplina e organização. A ideia é que eles sejam contratados através de processo seletivo. A duração mínima do serviço é de dois anos, prorrogável por até dez, podendo ser cancelado a qualquer tempo. Os profissionais vão receber 30% da remuneração que recebiam antes de se aposentar.

O general Fernando Azevedo e Silva(Defesa) disse que o trabalho em grupo é fundamental para o sucesso do programa. ”A busca por parcerias e a adoção de práticas consagradas é um dos caminhos para garantir o futuro dos brasileiros. Dessa forma o programa foi estruturado pelo MEC, com apoio da Defesa e outros órgãos”, disse o militar.

Os estados poderão ainda destinar policiais e bombeiros militares para apoiar a administração das escolas. Nesse caso, o MEC repassará a verba ao governo, que, em contrapartida, investirá na infraestrutura das unidades, com materiais escolares e pequenas reformas. Serão investidos R$ 54 milhões por ano, ou seja, R$ 1 milhão por escola. Desse montante, sairá o pagamento dos militares da Defesa e a verba para os governos estaduais e DF que aderirem ao programa. Para que militares e comunidade escolar possam se adaptar ao novo modelo, haverá treinamentos. Um plano de trabalho está em construção para ser colocado em prática antes do ano letivo de 2020.

