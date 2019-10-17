Destaques da edição de 19-10-2019

MÃES DEVEM VACINAR SEUS FILHOS CONTRA O SARAMPO
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TATUIANO RECEBE PRÊMIO ANJ DE LIBERDADE DE IMPRENSA
JUDICIÁRIO DE TATUÍ CONDENA RÉU POR DIFAMAR NO FACEBOOK
TATUIANA PARTICIPA DE FÓRUM DE CÂNCER DE MAMA
O MAIOR DESASTRE AMBIENTAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
IN MEMORIAM – OUTONO – REV. LÁZARO LOPES ARRUDA
SINFÔNICA JOVEM DE LINS APRESENTA-SE NA PRAÇA DA MATRIZ
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PREFEITA ENVIA ADESÃO A ESCOLAS CÍVICO-MILITARES
MÚSICO DE TATUÍ NO PROGRAMA “PRELÚDIO” DA CULTURA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
VEREADOR PEDE PUBLICIDADE A CONTROLE DE ENDEMIAS
PACIENTES DEVEM AGENDAR TRANSPORTE NA SECRETARIA DE SAÚDE
LAR DONATO FLORES APRESENTA PEÇA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
SANTUÁRIO SÃO JUDAS LOUVA SEU PADROEIRO
FALSOS FISCAIS DE SÁUDE AGEM EM BAIRRO DE TATUÍ
MUSEU MANTÉM EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1934
CEU DAS ARTES OFERECE AULAS DE CANTO
SANTA CASA RECEBE LENÇÓIS E FRONHAS
FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA CURSO DE ARTE DE RECEBER
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA VESTIBULINHO DE ETECS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí, Notificações de Deferimentos e Indeferimentos da Vigilância Sanitária de Tatuí, edital do Fórum da Comarca, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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