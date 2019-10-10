Destaques da edição de 12-10-2019

DIA DAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES NA PRAÇA DA MATRIZ
ÁREA DA SAÚDE CONFIRMA DEZ CASOS DE SARAMPO EM TATUÍ
CONSELHO APROVA ORDENAÇÃO DE DIÁCONO DE TATUÍ
DESTAQUES
A PODERNITE – GAUDÊNCIO TORQUATO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
APEOESP PRESTA HOMENAGEM A PROFESSORES
MEDITAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
IN MEMORIAM – NUNCA – JOSÉ CELSO DE MELLO
EXPOSIÇÃO MOSTRA FOTOS TURÍSTICAS DE TATUÍ
COLUNA GENTE
CÂMARA ACOLHE VETOS DO PODER EXECUTIVO
MUSEU PROMOVE MOSTRA DE CINEMA
AGENDA OFICIAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1934
CONCURSO HOMENAGEIA PROFESSOR DE VIOLÃO
FEIRA DO PRODUTOR VOLTA À PRAÇA DO CARROÇÃO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CAMPANHA COLETA SANGUE EM TATUÍ
COLUNA POLICIAL
CONSELHO TUTELAR ELEGE NOVOS MEMBROS
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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