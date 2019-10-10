Anúncios
«
»

Destaques da edição de 12-10-2019

by

DIA DAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES NA PRAÇA DA MATRIZ

ÁREA DA SAÚDE CONFIRMA DEZ CASOS DE SARAMPO EM TATUÍ

CONSELHO APROVA ORDENAÇÃO DE DIÁCONO DE TATUÍ

DESTAQUES

A PODERNITE – GAUDÊNCIO TORQUATO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

APEOESP PRESTA HOMENAGEM A PROFESSORES

MEDITAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

IN MEMORIAM – NUNCA – JOSÉ CELSO DE MELLO

EXPOSIÇÃO MOSTRA FOTOS TURÍSTICAS DE TATUÍ

COLUNA GENTE

CÂMARA ACOLHE VETOS DO PODER EXECUTIVO

MUSEU PROMOVE MOSTRA DE CINEMA

AGENDA OFICIAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1934

CONCURSO HOMENAGEIA PROFESSOR DE VIOLÃO

FEIRA DO PRODUTOR VOLTA À PRAÇA DO CARROÇÃO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CAMPANHA COLETA SANGUE EM TATUÍ

COLUNA POLICIAL

CONSELHO TUTELAR ELEGE NOVOS MEMBROS

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

Anúncios

This entry was posted on outubro 10, 2019 at 9:30 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: