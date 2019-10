25 CANDIDATOS DISPUTAM ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Neste domingo (6), 25 candidatos disputam a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar de Tatuí, para o quadriênio 2020/23. O pleito é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e os aptos que receberem mais votos concorrem a cinco vagas para conselheiros tutelares e os demais ficam suplentes.

Os eleitores poderão votar apenas em um candidato através de cédula de papel, assinalando o quadrado com o número correspondente ao candidato que deseja eleger. A votação será das 8 às 17 horas, na EMEF “João Florêncio”, na Praça Paulo Setúbal, conhecida como “Praça do Barão”.

Para exercer o direito de voto, o eleitor deve ter 16 anos ou mais e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Para votar deve estar munido de documento oficial com foto e com o título de eleitor.

Candidatos – Confira a lista de candidatos a conselheiros tutelares de Tatuí (nome completo ou escolhido pelo candidato para a campanha), em ordem alfabética. Ao lado de cada nome está o número. Neste local, na cédula oficial, o eleitor assinala o candidato de sua preferência.

– Alan Rafael de Alcântara Moraes (21) – Alba Mariela Vieira Defensor (19) – Aline Rodrigues (03) – Ana Luiza Casalunga Pereira (08) – Andréia Bueno (29) – Anna Carolina Saroba dos Santos (02) – Cida Brandão (04) – Cláudia Sales Ferreira (12) – Claudinéia (Meire) (10) – Douglas Rafael Gomes Belanga (06) – Dr. Luizinho (01) – Elide Brassolotto Amorim (16) – Fabiana Cristina Cubas Campos (11) – Helena Borges (25) – Liliam Quevedo (22) – Lucas de Souza Barbosa (18) – Mário Paes (17) – Melize Glauser de Andrade (28) – Núbia de Jesus Lencione (27) – Paola Rosa (09) – Pastor Will (13) – Paulo Roberto da Silva Camargo (23) – Profª. Telma (26) – Sandra Brito (14) – Tia Bete (05).

Para obter mais informações sobre os candidatos, acesse o site oficial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tatuí (CMDCA): http://cmdcatatui.com.br/noticias.php?id=.

