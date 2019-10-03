Destaques da edição de 5-10-2019

REDE DE AUTOPEÇAS CONSTRÓI UNIDADE EM TATUÍ
PALESTRAS ABORDAM PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA
GRUPO DE CHORO NO “MÚSICA NA PRAÇA”
PODER JUDICIÁRIO SUSPENDE LEILÃO DA SANTA CASA
UM CHOQUE NA ADMINISTRAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
IN MEMORIAM – 23 DE MAIO – ALEXANDRE MILANI FILHO
OFICINA DO SEBRAE ENSINA A RECONHECER PÚBLICO ALVO
CONTINUA EXPOSIÇÃO DE CENOGRAFIA
COLUNA GENTE
PLANETÁRIO ORGANIZA SEMANA DE ASTRONOMIA
PROGRAMA CONTEMPLA TATUÍ COM NOVAS MORADIAS
BAIRRO DO CDHU INAUGURA ACADEMIA DE SAÚDE
VEREADOR PREOCUPADO COM SARAMPO
TATUÍ OFICIALIZA O PROGRAMA NOVOTEC
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
ROTARY DOA R$ 25 MIL PARA REFORMA NA SANTA CASA
COLUNA DE ESPORTES
COMUNIDADE LOUVA NOSSA SENHORA E SÃO JOÃO
JOVENS RECEBEM CERTIFICADO DE DISPENSA DO SERVIÇO MILITAR
COLUNA POLICIAL
VIVEIRO OFERECE MUDAS DE ÁRVORES
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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