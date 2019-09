PODER JUDICIÁRIO SUSPENDE LEILÃO DA SANTA CASA

Nesta quinta-feira (26), o Poder Judiciário de Tatuí suspendeu o leilão do prédio da Santa Casa de Misericórdia, que estava sendo executado por dívida contraída com a Sabesp. Segundo consta, o juiz Rubens Petersen Neto, através de decisão prolatada na Segunda Vara Cível da Comarca, suspendeu o andamento da execução pelo prazo de noventa dias conforme requerido pelas partes. A dívida contraída com a Sabesp é de aproximadamente R$ 2,8 milhões

De acordo com a assessoria de imprensa, a Prefeitura de Tatuí, através do assessor parlamentar Luiz Gonzaga Vieira de Camargo e do secretário Renato Pereira de Camargo (Negócios Jurídicos), está mediando um acordo para negociar a dívida. A nota oficial explica que “os valores tomaram esta proporção porque em 2015, a gestão anterior deixou de pagar a conta de água e o acordo existente desde 2008 com a empresa de saneamento básico”. Naquele ano, o hospital do SUS de Tatuí teve sua primeira intervenção. A segunda ocorreu em 2017, primeiro ano de administração da prefeita Maria José Vieira de Camargo. Quando ela assumiu o mandato, funcionários da Santa Casa estavam sem receber seus salários, décimo terceiro e as instalações completamente sucateadas por falta de manutenção. A unidade hospitalar não possuía estoque de remédios e a população completamente sem assistência médica.

Após a posse, a prefeita pagou os salários atrasados e restabeleceu a ordem no hospital. Houve completa reestruturação da Santa Casa, com apoio de empresas e clubes de serviço. O deputado Samuel Moreira (PSDB) destinou R$ 600 mil em emendas parlamentares para investir na Santa Casa. Foram reformados quartos de internação com 111 leitos, reaberto o Banco de Sangue com apoio do Lions Clube, reformada a Pediatria e, recentemente, foram concluídas a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e o Centro Cirúrgico, com apoio do Rotary Clube.

