PACAEMBU INVESTE R$ 60 MILHÕES E GERA 200 EMPREGOS EM TATUÍ

Na quarta-feira (28), 9 horas, a empresa Pacaembu iniciou a construção de 500 casas de um bairro planejado denominado Vida Nova Tatuí 2, ao lado do Jardim Santa Rita de Cássia, com acesso pela Rua Teófilo Andrade Gama. A solenidade contou com a presença de Fred Scobar, diretor comercial da construtora. Em seu discurso, o empresário falou sobre o empreendimento e da oportunidade de as famílias sair do aluguel em um empreendimento de qualidade e financiado pela Caixa Econômica Federal. Ele ressaltou que o novo bairro, com investimento de R$ 60 milhões, 200 empregos diretos durante o prazo de 18 meses para conclusão, foi planejado para oferecer infraestrutura completa para os proprietários. Ele acrescenta que “80% das unidades estão vendidas e as disponíveis podem ser adquiridas no escritório da Construtora Pacaembu, na Rua 15 de Novembro, 96, com atendimento das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9 às 13 horas”. Cada terreno mede a partir de 176 metros quadrados e a construção mede 45,47 m2 de área construída, com sala, dois dormitórios, cozinha e área de serviço coberta.

Durante a solenidade de lançamento da pedra fundamental, a prefeita Maria José Vieira de Camargo falou sobre a importância deste empreendimento para Tatuí e da contrapartida da Pacaembu. Segundo consta, a construtora irá duplicar a Rua Teófilo Andrande Gama, do antigo expurgo até o Jardim Santa Rita de Cássia. Falaram também sobre o novo empreendimento o vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro da Silva e o gerente da Caixa Econômica Federal de Tatuí.

