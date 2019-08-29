Destaques da edição de 31-8-2019

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CANAL 1 – POR FLÁVIO RICCO
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(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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