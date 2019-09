Destaques da edição de 31-8-2019

PACAEMBU INVESTE R$ 60 MILHÕES E GERA 200 EMPREGOS EM TATUÍ

CERIMÔNIA COMEMORA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

SECRETARIA DISPONIBILIZA DOSE EXTRA DE VACINA CONTRA SARAMPO

IN MEMORIAM – O TEMPO – LÁZARO LOPES ARRUDA

DESTAQUES

AUSCHWITZEL? – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

PERCUSSÃO DO CDMCC NA PRAÇA DA MATRIZ

VÍDEO DA AMAZONIA DE VERA HOLTZ REPERCUTE NA INTERNET

ABERTA INSCRIÇÕES PARA MOSTRA DE DANÇAS

PALESTRA ESTIMULA PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS

INFORMATIVO DE COMPRAS

PROJETO APROVADO CRIA VAGAS NO TATUIPREV

COLETAS DE EXAMES DE SAÚDE AGORA NOS LABORATÓRIOS

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1934

PALAVRAS CRUZADAS

CONSERVATÓRIO APRESENTA RECITAL DE FORMATURA

NOVA BASE DA GCM NO BAIRRO ENXOVIA

BRIGADA RECEBE KIT PARA COMBATE A INCÊNDIO

COOP INSCREVE PARA NOVOS CURSOS

SAÚDE REALIZA 701 EXAMES DE MAMOGRAFIA

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

NOVELAS

CANAL 1 – POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios