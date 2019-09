IBGE ESTIMA QUE TATUÍ ESTÁ COM 121.766 HABITANTES

Nesta quarta-feira (28), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o município de Tatuí está com 121.766 habitantes. Os dados foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29) e mostra que pela referência de 1º de julho de 2019, o Brasil tem 210.147.125 pessoas.

De acordo com a estimativa oficial, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, com 45,9 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais, com 21,1 milhões, e Rio de Janeiro (17,2 milhões), todos na região Sudeste.

Na região os dados oficiais de habitantes: Tatuí (121.766), Araçoiaba da Serra (34.146), Boituva (60.997), Capela do Alto (20.706), Cerquilho (48.949), Cesário Lange (18.148), Guareí (18.520), Iperó (37.133), Itapetininga (163.904), Laranjal Paulista (28.516), Porangaba (9.925), Quadra (3.804), Tietê (42.076) e Torre de Pedra (2.412).

De acordo com o número de habitantes, o Governo Federal distribui o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A transferência é constitucional (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. Anualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulga estatística populacional dos Municípios e o Tribunal de Contas da União, com base nessa estatística, publica no Diário Oficial da União os coeficientes dos Municípios. A Lei Complementar 62/89 determina que os recursos do FPM serão transferidos nos dia 10, 20 e 30 de cada mês sempre sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse.

