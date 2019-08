Destaques da edição de 17-8-2019

TATUÍ COMEMORA 193 ANOS COM DESFILE, SHOW E INAUGURAÇÕES

SANTA CASA DE TATUÍ REABRE CENTRO CIRÚRGICO

FILARMÔNICA CORTEZ NO PROGRAMA MÚSICA NA PRAÇA

CONSERVATÓRIO PREPARA NOVO CONCERTO PARA OS 65 ANOS

UFSCAR INSCREVE PARA CURSO DE EMPREENDEDORISMO

IN MEMORIAM – LUZ – ALEXANDRE MILANI FILHO

DESTAQUES

CORROSÃO DA POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

EXPOSIÇÃO MOSTRA DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ESCRITOR LANÇA LIVRO EM TATUÍ

BANDA SINFÔNICA APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO

CEU DAS ARTES SEDIA SEMANA DE PSICOLOGIA

“OS SALTIMBANCOS” COM APRESENTAÇÕES GRATUITAS EM TATUÍ

GRUPOS DO CDMCC NO TATUÍ CLASSIC CAR

PROJETO DISPENSA CARTÃO DO IDOSO EM TRANSPORTE PÚBLICO

FUNDO SOCIAL ENTREGA 26 MIL PEÇAS DE ROUPAS

CONSERVATÓRIO DIVULGA PROGRAMAÇÁO DE ANIVERSÁRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1934

PALAVRAS CRUZADAS

ROTARY PRESTA HOMENAGENS

COLUNA DE ESPORTES

BIOMETRIA ELEITORAL PODE SER FEITA NA PREFEITURA

BIBLIOTECA REALIZA ATIVIDADES DE MEDITAÇÃO

BISPO CONVOCA PREGADORES PARA CURSO DIOCESANO

FALECIMENTOS

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Decretos Legislativos de Rejeições de Contas Administrativas dos exercícios de 2015 e 2016, Leis, Decretos e Atos da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca, edital do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios