Destaques da edição de 17-8-2019

TATUÍ COMEMORA 193 ANOS COM DESFILE, SHOW E INAUGURAÇÕES
SANTA CASA DE TATUÍ REABRE CENTRO CIRÚRGICO
FILARMÔNICA CORTEZ NO PROGRAMA MÚSICA NA PRAÇA
CONSERVATÓRIO PREPARA NOVO CONCERTO PARA OS 65 ANOS
UFSCAR INSCREVE PARA CURSO DE EMPREENDEDORISMO
IN MEMORIAM – LUZ – ALEXANDRE MILANI FILHO
DESTAQUES
CORROSÃO DA POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
EXPOSIÇÃO MOSTRA DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ESCRITOR LANÇA LIVRO EM TATUÍ
BANDA SINFÔNICA APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO
CEU DAS ARTES SEDIA SEMANA DE PSICOLOGIA
“OS SALTIMBANCOS” COM APRESENTAÇÕES GRATUITAS EM TATUÍ
GRUPOS DO CDMCC NO TATUÍ CLASSIC CAR
PROJETO DISPENSA CARTÃO DO IDOSO EM TRANSPORTE PÚBLICO
FUNDO SOCIAL ENTREGA 26 MIL PEÇAS DE ROUPAS
CONSERVATÓRIO DIVULGA PROGRAMAÇÁO DE ANIVERSÁRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
ROTARY PRESTA HOMENAGENS
COLUNA DE ESPORTES
BIOMETRIA ELEITORAL PODE SER FEITA NA PREFEITURA
BIBLIOTECA REALIZA ATIVIDADES DE MEDITAÇÃO
BISPO CONVOCA PREGADORES PARA CURSO DIOCESANO
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Decretos Legislativos de Rejeições de Contas Administrativas dos exercícios de 2015 e 2016, Leis, Decretos e Atos da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca, edital do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário