UFSCar inscreve para curso de Inovação e Empreendedorismo Tecnológico

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso “Aperfeiçoamento em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico”, com início dia 14 de setembro. O curso tem carga horária de 252 horas e será realizado presencialmente no campus sede da Instituição até dezembro de 2020, com aulas em sábados alternados.

A iniciativa é do Laboratório de Inovação e Empreendedorismo em Tecnologia Assistiva, Esporte e Saúde (Lietec) da UFSCar, em parceria com o mestrado acadêmico em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico da Universidade do Porto, em Portugal. A coordenação é do professor José Marques Novo Júnior, do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da UFSCar.

A disciplina inicial, Introdução ao Empreendedorismo, será ministrada pelo professor Renê José Rodrigues Fernandes, do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getulio Vargas.

A atividade é voltada a professores das redes pública e privada de ensino, gestores de negócios e empreendedores em empresas de base tecnológica, além de profissionais da Saúde, das Ciências Exatas, das engenharias e de outras áreas que tenham interesse na temática.

A proposta se baseia na transferência de conhecimentos práticos e teóricos e abrange todo o processo de criação de empreendimentos e de ideias inovadoras tanto de base tecnológica quanto social. Na grade curricular há seis disciplinas: Introdução ao empreendedorismo; Gestão e Marketing; Introdução à contabilidade e finanças; Desenvolvimento de novos produtos e serviços; Projeto de identificação de avaliação de oportunidades; e Direito das empresas. Cinco dessas seis disciplinas terão carga horária validada e reconhecida para os alunos que tiverem interesse em prosseguir os estudos no mestrado na Universidade do Porto. A descrição completa do curso está disponível em https://bit.ly/2YlgJF5. Há 50 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas na plataforma box UFSCar, em www.box.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail lietec.ufscar@gmail.com.

Anúncios