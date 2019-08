SANTA CASA DE TATUÍ REABRE CENTRO CIRÚRGICO

No sábado (10), a Prefeitura entregou as instalações reformadas do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. A obra durou cerca de 6 meses e realizada através de emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil, apresentada pelo deputado federal Samuel Moreira. Esta verba permitiu a compra de novos equipamentos e ampliação do centro cirúrgico, que contava com uma sala para cirurgias e passa para três unidades.

A entrega contou com a presença da: prefeita Maria José Vieira de Camargo; vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro da Silva; deputado federal Samuel Moreira; vereadores Antonio Marcos de Abreu, Jairo Martins (Pepinho), João Éder Alves Miguel e Alexandre Grandino Teles; ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo; secretários municipais; presidentes de clubes de serviço e o corpo clínico do hospital. O padre Élcio Roberto de Góes, do Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição, celebrou a benção e a oração.

Com novos equipamentos, salas pintadas, portas novas e novos aparelhos de ar condicionado, a Santa Casa de Misericórdia de Tatuí poderá realizar cerca de 200 cirurgias por mês, entre eletivas e de emergência. O recurso disponibilizado pelo deputado Samuel Moreira possibilitou a compra de novos equipamentos, entre eles: duas mesas cirúrgicas; uma mesa cirúrgica com kit para cirurgia ortopédica; três focos cirúrgicos de teto; um aspirador cirúrgico; dois aparelhos de anestesia; três bisturis elétricos; cinco camas hospitalares; treze mesas auxiliares semicirculares; um módulo de pressão intracraniana; três monitores fisiológicos e um foco cirúrgico móvel de solo.

A prefeita Maria José agradeceu o trabalho realizado pelo Projeto Abrace a Santa Casa, liderado pela conselheira voluntária Alessandra Vieira de Camargo Teles; ao corpo clínico, funcionários da Santa Casa e ao deputado federal Samuel Moreira, pelos recursos empenhados na obra. Destacou também que a inauguração da nova UTI, reformada com recursos da Fundação Rotária e clubes rotários, irá acontecer no final deste mês.

Obras na Santa Casa – Em 2017, quando a prefeita Maria José assumiu a gestão, havia greve de funcionários da Santa Casa por falta de pagamento, a UTI estava praticamente desativada, o Banco de Sangue fechado, e os quartos de internação e o Centro Cirúrgico sucateados, sendo o Centro Cirúrgico sem realizar cirurgias há mais de dois meses. E a Pediatria cheia de rachaduras e com sua estrutura abalada.

Ainda no início de 2017 foram pagos os salários, reaberta a UTI e com o apoio do Lions, reaberto o Banco de Sangue. O Projeto Abrace a Santa Casa, Adote um Quarto, através de parceiros e voluntários, reformou 33 quartos e 111 leitos da Ala Orlando Bolzan, que atende principalmente o SUS.

Neste ano, com o apoio do Rotary Club Tatuí, foi aberta uma Sala de Acolhimento, para o atendimento das famílias de eventuais doadores de órgãos. Foi realizada ainda a entrega de uma nova pediatria, com 11 leitos e uma nova Brinquedoteca, com apoio do Lions Clube.

