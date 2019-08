TATUÍ COMEMORA 193 ANOS COM DESFILE

Neste domingo (11), às 9 horas, na Rua 11 de Agosto, a Prefeitura de Tatuí, através das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Educação, promove o tradicional “Desfile Cívico” em comemoração ao aniversário do município, que completa 193 anos. Esta atração está dividida em quatro blocos distintos: Militar, Educacional, Clubes de Serviços e Associações e Cavaleiros.

O desfile terá início com o Hino a Tatuí, seguido pela ala dos militares, com a presença da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Banda Regimental da Guarda Civil Municipal.

Em seguida, desfilam na Rua 11 de Agosto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Educação Infantil Municipal, Escola Ternura, Fundo Social de Solidariedade de Tatuí (Fusstat), Associação Conservadores de Tatuí, Centro Social Arte pela Vida, COSC, Lar Donato Flores e Cordão dos Bichos.

As unidades escolares da Rede Municipal participam do desfile com o tema: “Tatuí – Uma Cidade do Coração”, que busca valorizar a palavra “Ternura”, termo pelo qual a cidade de Tatuí é carinhosamente chamada por seus munícipes, que costumam ser bastante hospitaleiros, permitindo que cada vez mais os turistas se encantem pelas belezas artísticas, culturais e gastronômicas do município.

A ordem de desfile das escolas municipais é esta: EMEF “Prof. Alan Alves de Araújo”, EMEF “Prof. Accácio Vieira de Camargo”, EMEF “Eugênio Santos”, EMEF “Prof. José Galvão Sobrinho”, EMEF “Profª. Eunice Pereira de Camargo”, EMEF “Profª. Magaly Azambuja de Toledo”, EMEF “Profª. Maria da Conceição Oliveira Marcondes”, EMEF “Prof. Firmo Antônio de Camargo Del Fiol”, EMEF “Profª. Maria Helena Machado”, EMEF “Prof. Mauro Antônio Mendes Fiusa”, EMEF “João Florêncio”, NEBAM – Núcleo de Educação Básica Municipal “Ayrton Senna da Silva”, EMEF “Profª. Maria Eli da Silva Camargo”, EMEF “Profª. Sarah de Campos Vieira dos Santos”, EMEF “Prof. José Tomás Borges”, EMEF “Paulinho Ribeiro”, EMEF “Profª. Ligia Vieira de Camargo Del Fiol” e EMEF “Profª. Teresinha Vieira de Camargo Barros”.

Na sequência, desfilam os clubes de serviços, as escolas particulares e associações, na seguinte ordem: Conservatório de Tatuí, Departamento Municipal de Esportes, Duas Rodas MTB Tatuí, ETEC “Sales Gomes”, Lions Clube, Rotary Club de Tatuí, Rotary Club Cidade Ternura, Interact Club de Tatuí, Rotaract Club de Tatuí, Centro Educacional do SESI, Grupo de Escoteiro Goyotin, 3º Grupo de Escoteiros Tupancy, Colégio Objetivo, Fundação Educacional Manoel Guedes, SENAI, Colégio CENEP, Faculdade Santa Bárbara, Clube Aventureiros e Clube de Desbravadores (ambos da Igreja Adventista do Sétimo Dia), Academia Ronin de Artes Marciais, Associação Atlética XI de Agosto, Associação Esporte Clube Judô Pires, Clube de Campo de Tatuí, Moto Clube Tatus do Asfalto e Stilo Rua. O encerramento do desfile será com o Centro de Treinamento Fire Horse, Associação de Cavaleiros e Muladeiros de Tatuí e Amigos Rancho Oliveira.

