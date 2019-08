LIVRO SOBRE BASTIDORES DO STF CITA JORNAL INTEGRAÇÃO

Na quarta-feira (31), o jornal Folha de S. Paulo, em sua edição impressa e online, publicou matéria sobre o livro “Os Onze – O STF, Seus Bastidores e Suas Crises”, de autoria de Felipe Recondo e Luiz Weber, lançamento da Editora Companhia de Letras, com 376 páginas. Na matéria, o jornalista Frederico Vasconcelos relata muitas curiosidades que constam do livro sobre os onze ministros do STF e inclui uma passagem com o Jornal Integração e o ministro Celso de Mello (foto). Entre as histórias por trás das sessões do STF, o jornalista Frederico escreve: “Indicado ministro da Justiça de Bolsonaro, Sergio Moro enviou mensagem via WhatsApp a Celso de Mello, que retribuiu a atenção. Longe de hackers, o diálogo só foi publicado em Tatuí (SP), no Jornal Integração, de um amigo do decano”.

