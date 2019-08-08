Destaques da edição de 10-8-2019

TATUÍ COMEMORA 193 ANOS COM DESFILE
SERESTEIROS COM TERNURA NA PRAÇA DA MATRIZ
PREFEITA NOMEIA NOVA SECRETÁRIA DA SAÚDE
DESTAQUES
A CULTURA INDIVIDUALISTA – GAUDÊNCIA TORQUATO
IN MEMORIAM – GUARDA TEU CORAÇÃO – LÁZARO LOPES ARRUDA
GOVERNO DO ABRE CONCURSO PARA CONTRATAR SOLDADOS
PALESTRA ABORDA PERCUSSÃO CORPORAL NO MUSEU
OS VENCEDORES DO CONCURSO DE PAULO SETÚBAL
COLUNA GENTE
PREFEITA RECEBE CONSUL DA CHINA
DUPLA ANTONY E GABRIEL EM SHOW NA CONCHA
CAMPANHA RECOLHE SETE MIL EMBALAGENS DE DEFENSIVOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1934
CONSERVATÓRIO APRESENTA RECITAIS DE CANTO LÍRICO
CORAL DE HORTOLÂNDIA ABRE EXPOSIÇÃO
FUNDO SOCIAL MINISTRA CURSO DE PÃO DE QUEIJO
CENÓGRAFO DO CDMCC MOSTRA SUAS OBRAS
PALAVRAS CRUZADAS
CÂMARA APROVA CRÉDITO DE R$ 1 MILHÃO PARA INVESTIMENTO
TATUÍ SEDIA EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
FESTIVAL REÚNE GRUPOS DE DANÇA NA PRAÇA DA MATRIZ
CONCERTO DE GALA DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
PROGRAMA FUTUROS CIENTISTAS AVALIA ALUNOS
CLASSIFICADOS
MOTORISTAS DEVEM USAR CARTÃO PARA ESTACIONAR
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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