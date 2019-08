Destaques da edição de 3-8-2019

VENCEDORES RECEBEM PRÊMIOS DO CONCURSO DE SETUBAL

TATUIANO NA ACADEMIA DE LETRAS DO LIONS

BANDA SINFONIA MUSICAL NA PRAÇA DA MATRIZ

LIVRO SOBRE O STF CITA JORNAL INTEGRAÇÃO

DESTAQUES

IN MEMORIAM – ALGO… – JOSÉ CELSO DE MELLO

NOSSA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA POLICIAL

TRIBUNAL DO JURI CONDENA RÉU POR FEMINICÍDIO

FALECIMENTOS

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PROGRAMA INCENTIVA ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA

ESPETÁCULO CONTA HISTÓRIA DE PAULO SETUBAL

ALUNOS DE VIOLÃO NO CEU DAS ARTES

MUTIRÃO CASTRA 246 ANIMAIS EM TATUÍ

TATUIPREV EM NOVA SEDE

CONCERTO DE GALA DA ORQUESTRA SINFÔNICA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1934

OBRA INTERDITA TREVO DO SÃO CRISTOVÃO

EXPOSIÇÃO RETRATA PAISAGENS RURAIS

COOP REPASSA R$ 217 MIL A APAES

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

ATRAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

CANÁRIO DE TATUÍ PARTICIPA DE CAMPEONATO BRASILEIRO

MFC ELEGE NOVA DIRETORIA

CARRETA DA MAMOGRAFIA INTERDITA TRÂNSITO NA RUA SANTA CRUZ

FEIRA DE ARTESANATO VOLTA NA PRAÇA NA MATRIZ

CADASTRO BIOMÉTRICO PROSSEGUE NO JARDIM SANTA RITA

PREFEITURA DUPLICA NOVO TRECHO DA MARGINAL DO MANDUCA

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Secretaria Municipal de Saúde de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios