Destaques da edição de 3-8-2019

VENCEDORES RECEBEM PRÊMIOS DO CONCURSO DE SETUBAL
TATUIANO NA ACADEMIA DE LETRAS DO LIONS
BANDA SINFONIA MUSICAL NA PRAÇA DA MATRIZ
LIVRO SOBRE O STF CITA JORNAL INTEGRAÇÃO
DESTAQUES
IN MEMORIAM – ALGO… – JOSÉ CELSO DE MELLO
NOSSA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA POLICIAL
TRIBUNAL DO JURI CONDENA RÉU POR FEMINICÍDIO
FALECIMENTOS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROGRAMA INCENTIVA ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA
ESPETÁCULO CONTA HISTÓRIA DE PAULO SETUBAL
ALUNOS DE VIOLÃO NO CEU DAS ARTES
MUTIRÃO CASTRA 246 ANIMAIS EM TATUÍ
TATUIPREV EM NOVA SEDE
CONCERTO DE GALA DA ORQUESTRA SINFÔNICA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1934
OBRA INTERDITA TREVO DO SÃO CRISTOVÃO
EXPOSIÇÃO RETRATA PAISAGENS RURAIS
COOP REPASSA R$ 217 MIL A APAES
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
ATRAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE TATUÍ
CANÁRIO DE TATUÍ PARTICIPA DE CAMPEONATO BRASILEIRO
MFC ELEGE NOVA DIRETORIA
CARRETA DA MAMOGRAFIA INTERDITA TRÂNSITO NA RUA SANTA CRUZ
FEIRA DE ARTESANATO VOLTA NA PRAÇA NA MATRIZ
CADASTRO BIOMÉTRICO PROSSEGUE NO JARDIM SANTA RITA
PREFEITURA DUPLICA NOVO TRECHO DA MARGINAL DO MANDUCA
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Secretaria Municipal de Saúde de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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