MINISTRO TATUIANO CONCEDE AUDIÊNCIA A MORO

A pedido do ministro Sérgio Moro, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concederá uma audiência ao titular do Ministério de Justiça e Segurança Pública. O encontro está marcado para terça-feira (9), 19 horas, no gabinete do decano do STF. Sérgio Moro já havia feito contato com o ministro Celso de Mello através do Watsapp, antes de tomar posse por indicação do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O Jornal Integração teve acesso às mensagens e publicou no site do semanário tatuiano

Anúncios