ABAÇAÍ NÃO CONSEGUE EVITAR CORTES NO CONSERVATÓRIO

60 PROFESSORES E 800 ALUNOS SERÃO DISPENSADOS

A Abaçaí, organização social que administra o Conservatório de Tatuí, não conseguiu conter o projeto negativo do governador João Dória e do Governo do Estado em reduzir a verba da escola de música tatuiana, que funciona há 60 anos. Segundo João Luiz Sampaio, em seu Blog no Estadão, o impacto dos cortes de verba na Secretaria da Cultura vai atingir em cheio o Conservatório . O jornalista informa que “a previsão é a demissão de 60 professores, dispensa de 800 alunos e o encerramento das atividades do polo de São José do Rio Pardo”.

Dória foi o governador mais votado em Tatuí e são previsíveis as reações dos tatuianos quando o assunto é a tradicional escola de música. O Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos foi fundado há sessenta anos e, sem sombra de dúvida, é o projeto de música clássica mais bem sucedido do Brasil. Dez por cento dos músicos que compõem a Orquestra Sinfônica de São Paulo (OSESP), são nascidos em Tatuí e formados no Conservatório. A OSESP também vai perder parte da verba governamental. Segundo consta, o corte da verba do Conservatório será de R$ 3 milhões. Em 2015, a escola que contava com verba de R$ 28 milhões, passou a contar apenas com R$ 22 milhões para sua manutenção, perdendo R$ 6 milhões. Com este novo corte de verba reduzirão drasticamente as atividades do CDMCC e sua função social,

Projeto Guri – O Governador do Estado de São Paulo João Doria anunciou dia 1º de abril, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, a decisão de manter o Projeto Guri, programa sociocultural brasileiro, que promove iniciação e formação musical para crianças e adolescentes. Esta decisão do governador foi em razão da agenda negativa que ele criaria em seu governo se insistisse em reduzir a verba para este programa. No anúncio, que contou também com a presença do Vice-Governador Rodrigo Garcia e do Secretário da Fazenda Henrique Meirelles, o Governador apresentou as medidas previstas para que serviços essenciais não sejam interrompidos. “Não haverá nenhuma interrupção no Projeto Guri, que continuará operando regularmente, atendendo 64 mil crianças e adolescentes em todo o Estado, sem redução de alunos e professores. Neste ano, temos um investimento previsto de R$ 94,7 milhões para o Projeto Guri”, disse Doria

Veja a nota abaixo enviada pela direção do Conservatório:

“Com o anúncio de contingenciamento de recursos para a área cultural e a repercussão que o tema tem causado, o Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – tem se mobilizado para avaliar e reduzir os impactos em suas atividades. A direção da escola e o Estado negociam as melhores formas de reduzir gastos sem prejudicar o funcionamento da instituição.

O contingenciamento prevê uma redução de 22,8% no orçamento do Estado para a área cultural. Neste momento, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa avalia como gerir e distribuir os recursos disponíveis para as instituições mantidas por ela.

A Abaçaí Cultura e Arte, organização social responsável pela administração do Conservatório de Tatuí, tem feito estudos de impacto e reuniões regulares com representantes do Estado para discutir a questão.

“Estamos conversando para que o contingenciamento não afete o atendimento aos alunos nem a excelência do ensino oferecido pela instituição”, afirma o diretor executivo Ary Araújo Júnior. Enquanto isso, as atividades seguem normalmente.”

