Destaques da edição de 6-4-2019

DECRETO REGULAMENTA LEI QUE PROÍBE FOGOS COM BARULHO
BANDA SINFÔNICA NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
SEBRAE OFERECE OFICINA “GANHE MERCADO”
GOVERNAR COM O PARLAMENTO – GAUDÊNCIO TORQUATO
IN MEMORIAM – SEM AURORAS – JOSÉ CELSO DE MELLO
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
NOVA DIRETORIA NO CONSELHO DE POLÍTICAS CULTURAIS
FUNDO SOCIAL COM BAZAR NO CENTRO CULTURAL
SESI CONVIDA PARA PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS
VEREADORES APROVAM DOZE PROJETOS
GRUPO “SUPERMÃES” FALA SOBRE AUTISMO NA CÂMARA
SUPLENTE ASSUME VAGA DE JÚNIOR VAZ
NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1933
PALAVRAS CRUZADAS
FEIRA DE ARTESANATO NA PRAÇA DA MATRIZ
DETRAN ANUNCIA CONCURSO COM 400 VAGAS
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV PO FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca, Extrato de Concurso para Procurador e Fiscal Tributário na Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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