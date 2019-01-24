Destaques da edição de 26-1-2019

ELEITORES DE TATUÍ DEVEM FAZER CADASTRO BIOMÉTRICO
DEPUTADO GONZAGE RESOLVE IMPASSE DO CONSERVATÓRIO
PREFEITURA ORGANIZA CARNAVAL 2019
PASSAGENS INTERURBANAS COM AUMENTO DE 7%
SONETO – DR. LINCOLN
AS TENSÕES DA AGENDA- GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROGRAMA ASFALTA VIAS PÚBLICAS
PREFEITURA SEGUE COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS
COOPERATIVA INSCREVE PARA PALESTRAS
SINDICATO ABRE INSCRIÇÕES AGRICULTURA ORGÂNICA
SECRETÁRIA COM PROGRAMA FÉRIAS DE VERÃO
COLUNA POLICIAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933
FALECIMENTOS
COLUNA DE ESPORTES
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CONCESSIONÁRIA ANUNCIA OBRAS NA REGIÃO
ALUNOS DE TATUÍ DISPUTAM PROGRAMA FUTURO CIENTISTA
SINDICATO FORMA TURMA EM TURISMO RURAL
EDUCADORES DEVEM RECEBER BONUS DO FUNDEB
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, Leis e Decretos Municipais e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
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