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Destaques da edição de 26-1-2019

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ELEITORES DE TATUÍ DEVEM FAZER CADASTRO BIOMÉTRICO

DEPUTADO GONZAGE RESOLVE IMPASSE DO CONSERVATÓRIO

PREFEITURA ORGANIZA CARNAVAL 2019

PASSAGENS INTERURBANAS COM AUMENTO DE 7%

SONETO – DR. LINCOLN

AS TENSÕES DA AGENDA- GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PROGRAMA ASFALTA VIAS PÚBLICAS

PREFEITURA SEGUE COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS

COOPERATIVA INSCREVE PARA PALESTRAS

SINDICATO ABRE INSCRIÇÕES AGRICULTURA ORGÂNICA

SECRETÁRIA COM PROGRAMA FÉRIAS DE VERÃO

COLUNA POLICIAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1933

FALECIMENTOS

COLUNA DE ESPORTES

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

CONCESSIONÁRIA ANUNCIA OBRAS NA REGIÃO

ALUNOS DE TATUÍ DISPUTAM PROGRAMA FUTURO CIENTISTA

SINDICATO FORMA TURMA EM TURISMO RURAL

EDUCADORES DEVEM RECEBER BONUS DO FUNDEB

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, Leis e Decretos Municipais e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)

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This entry was posted on janeiro 24, 2019 at 7:20 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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