REUNIÃO ORGANIZA CARNAVAL 2019

A Secretaria de Esporte e Cultura realizou na quarta-feira (16), no Centro Cultural, uma reunião com os dirigentes das agremiações tatuianas para preparar o Carnaval 2019 em Tatuí, com a participação de representantes do Cordão dos Bichos, Bloco do Bonde, Bloco do Banga (Bangalô), Bloco do Clube de Campo, Bloco Unidos da Americana, Bloco do Vagalume, Império do Samba, Carnarock Dama de Ferro e Grupo Elos LGBTI.

O secretário de Cultura e Turismo, Cassiano Sinisgalli, anunciou aos grupos carnavalescos que a programação oficial do evento deste ano poderá ser definida no início do mês de fevereiro. Ele adiantou que os eventos que já estão pré-definidos são: exposição de fotos de antigos carnavais, ensaios abertos, esquentas na Praça da Matriz, Folia no Céu e o tradicional Pré-Carnaval de Americana, resgatado em 2017 pela atual gestão a pedido dos moradores do bairro.

Cassiano informa que “no período de 2 a 5 de março a ideia é promover duas noites de encontro de blocos, duas noites de baile carnavalesco e duas matinês infantis na Praça da Matriz. Porém, a programação oficial será anunciada com mais detalhes, pois neste momento estamos na fase de coleta das informações necessárias para que os técnicos da área de Cultura e Turismo da Prefeitura possam estudar a logística necessária e formatar a programação com datas e horários oficiais”.. O secretário municipal ainda ressalta que, apesar do Carnaval ser uma expressão cultural, artística e folclórica do povo, é preciso prezar muito pela segurança e organização dos festejos.

Na reunião foi distribuída aos blocos uma ficha de inscrição para participar do Encontro de Blocos Estas devem ser preenchidas e entregues até sexta-feira (25/01), no Departamento Municipal de Turismo, na Praça Marinho Guedes (Jardim da Santa),12, Tatuí..

