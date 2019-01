DEPUTADO GONZAGA RESOLVE IMPASSE NO CONSERVATÓRIO

O deputado estadual Luiz Gonzaga Vieira de Camargo (PSDB) conseguiu resolver o problema de um atraso no repasse de verbas do Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”. Com esta situação, os salários de professores e funcionários serão regularizados ainda este mês. Na terça-feira (22), o parlamentar recebeu na Assembleia Legislativa o diretor-executivo do Conservatório Ary de Araújo Júnior, e Mauro Acchiles, chefe de gabinete do deputado estadual Pedro Tobias (PSDB).

No mesmo dia, o governador João Doria havia editado um decreto e autorizou a Secretaria de Estado da Cultura a repassar os valores ao Conservatório. Durante a reunião foram discutidos meios de acelerar a regularização. Segundo a assessoria do deputado Gonzaga, com a transição de governo, entre os governadores Márcio França e João Dória, ocorreram atrasos nas publicações de decretos de execuções orçamentárias, o que ocasionou a falta de repasses devidos à escola de música tatuiana.

