Destaques da edição de 22-12-2018

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA
PREFEITURA INVESTE R$ 10 MILHÕES EM OBRAS VIÁRIAS
FALECE PADRE MILTON, EX-PÁROCO DA IGREJA MATRIZ
A IDENTIDADE DE BOLSONARO – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS DE NATAL- DR. LINCOLN
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PREFEITURA INAGURA COMPLEXO VIÁRIO NO JARDIM PAULISTA
MARCOS ABREU É O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA
QUATRO CIDADÃOS HOMENAGEADOS NA CÂMARA
SERESTEIROS ENCERRAM APRESENTAÇÕES NATALINAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE 1933
PALAVRAS CRUZADAS
DIÁCONO DE TATUÍ SERÁ ORDENADO PADRE
ROTARY DOA EQUIPAMENTOS PARA O LAR DONATO FLORES
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
RECITAL ENCERRA AGENDA DO CONSERVATÓRIO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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