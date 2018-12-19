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Destaques da edição de 22-12-2018

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JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA

 

PREFEITURA INVESTE R$ 10 MILHÕES EM OBRAS VIÁRIAS

FALECE PADRE MILTON, EX-PÁROCO DA IGREJA MATRIZ

A IDENTIDADE DE BOLSONARO – GAUDÊNCIO TORQUATO

ROSÁRIO DE TROVAS DE NATAL- DR. LINCOLN

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PREFEITURA INAGURA COMPLEXO VIÁRIO NO JARDIM PAULISTA

MARCOS ABREU É O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA

QUATRO CIDADÃOS HOMENAGEADOS NA CÂMARA

SERESTEIROS ENCERRAM APRESENTAÇÕES NATALINAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE 1933

PALAVRAS CRUZADAS

DIÁCONO DE TATUÍ SERÁ ORDENADO PADRE

ROTARY DOA EQUIPAMENTOS PARA O LAR DONATO FLORES

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

RECITAL ENCERRA AGENDA DO CONSERVATÓRIO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on dezembro 19, 2018 at 4:25 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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