Destaques da edição de 22-12-2018

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA

PREFEITURA INVESTE R$ 10 MILHÕES EM OBRAS VIÁRIAS

FALECE PADRE MILTON, EX-PÁROCO DA IGREJA MATRIZ

A IDENTIDADE DE BOLSONARO – GAUDÊNCIO TORQUATO

ROSÁRIO DE TROVAS DE NATAL- DR. LINCOLN

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PREFEITURA INAGURA COMPLEXO VIÁRIO NO JARDIM PAULISTA

MARCOS ABREU É O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA

QUATRO CIDADÃOS HOMENAGEADOS NA CÂMARA

SERESTEIROS ENCERRAM APRESENTAÇÕES NATALINAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE 1933

PALAVRAS CRUZADAS

DIÁCONO DE TATUÍ SERÁ ORDENADO PADRE

ROTARY DOA EQUIPAMENTOS PARA O LAR DONATO FLORES

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

RECITAL ENCERRA AGENDA DO CONSERVATÓRIO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios