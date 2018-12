ORÇAMENTO DE TATUÍ É DE R$ 350,7 MILHÕES PARA 2019

Na terça-feira (18), a Câmara Municipa de Tatuí aprovou projeto de lei do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tatuí para o exercício de 2019 em R$ 350.791.350,00. Os maiores recursos orçamentários serão destinados aos setores de Educação (R$ 105.680.000,00) e Saúde (R$ 77.139.150,00). Na justificativa, a prefeita Maria José Vieira de Camargo destaca que “a saúde e a educação representam prioridades permanentes desta gestão municipal”.

A edilidade também aprovou outros três projetos de lei do Poder Executivo: o primeiro altera um artigo da Lei Ordinária nº 4.101/2008, que instituiu o Plano Municipal de Educação de Tatuí, para fins de atualização desta legislação. O segundo altera e inclui dispositivo na Lei Municipal nº 4.539/2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (CMDPD), também para fins de atualização. E o terceiro autoriza a prorrogação do prazo de concessão de uso do imóvel do Campo de Aviação (Aeródromo) ao Aeroclube de Tatuí pelo período de seis meses.

Foram aprovados ainda quatro projetos de autoria do Legislativo: o vereador Antonio Marcos de Abreu assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber as correspondências do Poder Público Municipal confeccionadas em Braille. O vereador Nilto José Alves, institui o “Dia Municipal do Cozinheiro”, a ser comemorado anualmente, no mês de maio. O vereador Daniel Almeida Rezende institui o “Dia Municipal de Luta Contra Queimaduras”, denominado “Junho Laranja”, a ser lembrado na data de 6 de junho. E do vereador Alexandre Grandino Teles denomina de “Rolando Grandino” a ponte situada sobre o Ribeirão do Manduca, no acesso ao Jardim Paulista.

Recesso – Nesta sexta-feira (21), a Câmara Municipal inicia o período de recesso parlamentar até dia 31 de janeiro de 2019. Neste período, não se realizam sessões semanais. No entanto, se necessário, os vereadores poderão reunir-se em sessões extraordinárias para discutir e votar projetos de urgência para o município. A próxima sessão está agendada para o dia 5 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas.

