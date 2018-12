RAMOS & SOUZA LANÇA GALERIA MANGUEIRAS EM TATUÍ

A empresa Ramos & Souza Empreendimentos Imobiliários lança um novo espaço na Galeria Mangueiras, na Avenida das Mangueiras, 141, ao lado da Prefeitura Municipal. Há dois anos, a direção comercial realizou uma pesquisa de mercado e optou por este tipo de empreendimento, que ganha status mais estratégico nessa área de negócios.

Logo na entrada, na Avenida das Mangueiras, está o Café Varanda, em modernas instalações e com acabamento de primeira linha como todas as salas que formam o prédio com mais de dois mil metros quadrados de área construída. O edifício de três andares, com arquitetura arrojada e moderna, está adaptado para vários tipos de negócios, encontrados somente em grandes centros. Na publicidade, que vai veicular na mídia, o setor de marketing mostra a modalidade de negócio com o slogan: “Novo conceito que vai surpreender você”. Esta nova forma de empreender é considerada inovadora e garante resultados financeiros satisfatórios para quem loca um espaço. Tudo foi planejado e até os segmentos de negócios são escolhidos para dinamizar e harmonizar o ambiente, de acordo com as necessidades das pessoas que irão circular neste local.

Além do Café Varanda, a Galeria Avenida passa a funcionar com espaço gourmet, lojas, escola de ballet, Pilates, estética e terapias alternativas, com aparelhos e métodos modernos de cuidar da saúde.

Outra novidade é locação no formato Coworking. A Ramos & Souza destina um ambiente especial para o trabalho autônomo e com estrutura para que empreendedores trabalhem em espaço compartilhado com um custo menor do que teria ao alugar uma sala comercial. E outro serviço é a locação temporária de um salão para palestras e cursos. O local, com cinquenta lugares, oferece toda a infraestrutura necessária para reuniões de empresas, lançamento de produtos, cursos, inclusive com espaço goumert.

Valorizar a Avenida Cônego João Clímaco, conhecida como Avenida das Mangueiras, foi o objetivo da direção do empreendimento. Os andares têm denominações próprias, relacionados às mangas. O térreo denomina-se “Espada e Rosa”, o primeiro andar ‘”Haden”, o segundo é “Palmer” e o terceiro “Bourbon”.

O empreendimento Galeria Mangueiras é gerenciado pelo diretor comercial Eduardo Jordão. O escritório da Ramos & Souza funciona na própria galeria, em horário comercial. Contato pelos fones: (15) 3251-8530 ou 99734-7979 (whatsapp). A Ramos & Souza já possui o Edifício Ternura, na Rua 13 de Fevereiro, com salas locadas em quase sua totalidade.

