Destaques da edição de 15-12-2018

PREFEITURA IMPLANTA VAGAS GRATUITAS NA REGIÃO CENTRAL
TATUÍ REIVINDICA RETOMADA DE CONVÊNIO PARA SANTA CASA
COMPANHIA TEATRAL APRESENTA “SENHORA DOS AFOGADOS”
RAMOS & SOUZA LANÇA PROJETO INOVADOR EM TATUÍ
O BOMBARDEIO SOBRE O SUPREMO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
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EXPOSIÇÃO HOMENAGEIA ROSENDO
ATRAÇÕES ENCERRAM PRÁTICA DE CONJUNTO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CÂMARA NÃO APROVA CRIAÇÃO DE CEI
ESCOLAS TÉCNICAS REALIZAM VESTIBULINHO
MFC FINALIZA CAMPANHA “DIA DE DOAR”
ACE LANÇA CAMPANHA DE NATAL
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE 1933
DEPUTADO LIPPI EM TATUÍ
SECRETÁRIO DA SAÚDE PEDE EXONERAÇÃO
PARÓQUIA SÃO LÁZARO COMEMORA PADROEIRO
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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