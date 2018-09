PREFEITA VISTORIA OBRAS DA UPA

Na sexta-feira (21), a prefeita Maria José Vieira de Camargo visitou as obras da UPA – Unidade de Pronto Atendimento. O prédio está localizado próximo ao “Mangueirão”, com acesso pela Avenida Domingos Bassi, no Jardim Junqueira. O valor da obra é de R$ 2,3 milhões, em convênio com o Ministério da Saúde, e os serviços deverão estar concluídos até o final deste ano.

A atual administração abriu licitação e retomou a construção da unidade, que havia sido paralisada na gestão municipal anterior. A prefeita destaca que a obra é prioritária, e com a UPA, “vamos melhorar ainda mais o atendimento de saúde em Tatuí”. Durante a vistoria, a chefe do Poder Executivo estava acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Jerônimo Dias Simão, e o engenheiro Aleksander Chaves dos Santos, do Departamento de Convênios.

