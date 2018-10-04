Destaques da edição de 6-10-2018

MAIS DE 85 MIL ELEITORES VOTAM EM TATUÍ NESTE DOMINGO
GRUPO DE CHORO NA PRAÇA DA MATRIZ
SEMANA DE MÚSICA REÚNE MAIS DE CEM GRUPOS
RECITAL DE ACORDEÃO NO MUSEU PAULO SETUBAL
INGOVERNABILIDADE À VISTA – GAUDÊNCIO TORQUATO
SONETO – DR. LINCOLN
FORMATURA EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO
INFORMATIVO DE COMPRAS
COLUNA POLICIAL
COLUNA GENTE
CÂMARA APROVA CINCO PROJETOS
SESI APRESENTA FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO
MOSTRA APRESENTA PEÇAS TEATRAIS DE TATUÍ E REGIÃO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
LOCAIS DE VOTAÇÃO EM TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933
PALAVRAS CRUZADAS
COOP LANÇA CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO
CEU DAS ARTES APRESENTA PEÇA “O ABAJUR LILÁS”
MUSEU EXIBE FILME “A CIDADE DAS CRIANÇAS”
GRUPO DE PERCUSSÃO DO CONSERVATÓRIO
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
FALECIMENTOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, A.A.XI de Agosto e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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