Destaques da edição de 6-10-2018

MAIS DE 85 MIL ELEITORES VOTAM EM TATUÍ NESTE DOMINGO

GRUPO DE CHORO NA PRAÇA DA MATRIZ

SEMANA DE MÚSICA REÚNE MAIS DE CEM GRUPOS

RECITAL DE ACORDEÃO NO MUSEU PAULO SETUBAL

INGOVERNABILIDADE À VISTA – GAUDÊNCIO TORQUATO

SONETO – DR. LINCOLN

FORMATURA EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO

INFORMATIVO DE COMPRAS

COLUNA POLICIAL

COLUNA GENTE

CÂMARA APROVA CINCO PROJETOS

SESI APRESENTA FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO

MOSTRA APRESENTA PEÇAS TEATRAIS DE TATUÍ E REGIÃO

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

LOCAIS DE VOTAÇÃO EM TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1933

PALAVRAS CRUZADAS

COOP LANÇA CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO

CEU DAS ARTES APRESENTA PEÇA “O ABAJUR LILÁS”

MUSEU EXIBE FILME “A CIDADE DAS CRIANÇAS”

GRUPO DE PERCUSSÃO DO CONSERVATÓRIO

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

FALECIMENTOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, A.A.XI de Agosto e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios