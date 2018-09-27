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Destaques da edição de 29-9- 2018

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GRUPO CHINÊS ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA EM TATUÍ

IMAGEM DA PADROEIRA NAS PARÓQUIAS DE TATUÍ

BANDA SINFÔNICA NO “MÚSICA NA PRAÇA”.

SONETO – DR. LINCOLN

REFORMA TRIBUTÁRIA – MARCOS CINTRA

OS JÕOES NO POÇO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA POLICIAL

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

FALECIMENTOS

PROJETO CONVERTE GRATIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA PROSSEGUE NESTE SÁBADO

VEREADORES APROVAM SETE PROJETOS

PREFEITURA DIVULGA REGRAS PARA INCUBADORA DE EMPRESAS

CERIMÔNIA COMEMORA 185 ANOS DA LOJA MAÇÔNICA

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (1933)

PREFEITURA INAUGURA CENTRO ESPORTIVO

LEO PROMOVE FEIJOADA BENEFICENTE

ROTARACT PROMOVE NOITE DO PASTEL

EXPOSIÇÃO RETRATA DEUSES DO OLIMPO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

MAESTRO HÚNGARO REGE SINFÔNICA

SINDICATO COM CURSO DE TURISMO RURAL

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on setembro 27, 2018 at 10:12 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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