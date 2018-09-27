Destaques da edição de 29-9- 2018

GRUPO CHINÊS ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA EM TATUÍ
IMAGEM DA PADROEIRA NAS PARÓQUIAS DE TATUÍ
BANDA SINFÔNICA NO “MÚSICA NA PRAÇA”.
SONETO – DR. LINCOLN
REFORMA TRIBUTÁRIA – MARCOS CINTRA
OS JÕOES NO POÇO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA POLICIAL
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FALECIMENTOS
PROJETO CONVERTE GRATIFICAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS
VACINAÇÃO CONTRA RAIVA PROSSEGUE NESTE SÁBADO
VEREADORES APROVAM SETE PROJETOS
PREFEITURA DIVULGA REGRAS PARA INCUBADORA DE EMPRESAS
CERIMÔNIA COMEMORA 185 ANOS DA LOJA MAÇÔNICA
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (1933)
PREFEITURA INAUGURA CENTRO ESPORTIVO
LEO PROMOVE FEIJOADA BENEFICENTE
ROTARACT PROMOVE NOITE DO PASTEL
EXPOSIÇÃO RETRATA DEUSES DO OLIMPO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
MAESTRO HÚNGARO REGE SINFÔNICA
SINDICATO COM CURSO DE TURISMO RURAL
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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