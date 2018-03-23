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Destaques da edição de 24-3-2018

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TATUI COMEMORA DIA MUNDIAL DA ÁGUA

UNIDADES DE SAÚDE VACINAM CONTRA MENINGITE E HPV

ADVENTISTAS COMEMORAM “JESUS,  ÁGUA VIVA”

GELSON BUENO NO FUTEBOL EUROPEU

STF NEGA LIBERDADE POR INCITAÇÃO AO ÓDIO

STJ E TJ LIBERTAM INDICIADOS COM 660 PINOS DE COCAÍNA EM TATUÍ

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

O POVO NÃO É UMA ABSTRAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESABAFO – A RESPEITO DO IPTU DE TATUÍ

TRIBUTOS CONVENCIONAIS MORREM – MARCOS CINTRA

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CONSERVAYÓTIO APRESENTA  COMPANHIA MAMBEMBE

PREFEITURA REVITALIZA A PRAÇA DA MATRIZ

MÚSICA NA PRAÇA HOMENAGEIA BIMBO AZEVEDO

FEIRA DO PRODUTOR ABRE INSCRIÇÕES DE NOVA TURMA

FUNDO SOCIAL ENTREGA QUARTOS NA SANTA CASA

AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 23-10-1932)

NOTAS POLÍTICAS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

FEIRA DE SAÚDE NA PRAÇA DA MATRIZ

CLASSIFICADOS

PREFEITURA DESTINA ESPAÇO PARA AGÊNCIA DO SEBRAE

BISPO ANUNCIA ALTERAÇÃO NO PRESBITÉRIO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS (SUPER OFERTAS DA COOP)

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Sindicato dos Empregados Rurais de Tatuí, Associação dos Moradores do Jardim Santa Rita, Fórum da Comarca e editais de casamentos do cartório de Registro Civil de Tatuí)

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This entry was posted on março 23, 2018 at 1:02 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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