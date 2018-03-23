Destaques da edição de 24-3-2018

TATUI COMEMORA DIA MUNDIAL DA ÁGUA
UNIDADES DE SAÚDE VACINAM CONTRA MENINGITE E HPV
ADVENTISTAS COMEMORAM “JESUS, ÁGUA VIVA”
GELSON BUENO NO FUTEBOL EUROPEU
STF NEGA LIBERDADE POR INCITAÇÃO AO ÓDIO
STJ E TJ LIBERTAM INDICIADOS COM 660 PINOS DE COCAÍNA EM TATUÍ
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
O POVO NÃO É UMA ABSTRAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESABAFO – A RESPEITO DO IPTU DE TATUÍ
TRIBUTOS CONVENCIONAIS MORREM – MARCOS CINTRA
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CONSERVAYÓTIO APRESENTA COMPANHIA MAMBEMBE
PREFEITURA REVITALIZA A PRAÇA DA MATRIZ
MÚSICA NA PRAÇA HOMENAGEIA BIMBO AZEVEDO
FEIRA DO PRODUTOR ABRE INSCRIÇÕES DE NOVA TURMA
FUNDO SOCIAL ENTREGA QUARTOS NA SANTA CASA
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 23-10-1932)
NOTAS POLÍTICAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
FEIRA DE SAÚDE NA PRAÇA DA MATRIZ
CLASSIFICADOS
PREFEITURA DESTINA ESPAÇO PARA AGÊNCIA DO SEBRAE
BISPO ANUNCIA ALTERAÇÃO NO PRESBITÉRIO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS (SUPER OFERTAS DA COOP)
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Sindicato dos Empregados Rurais de Tatuí, Associação dos Moradores do Jardim Santa Rita, Fórum da Comarca e editais de casamentos do cartório de Registro Civil de Tatuí)
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