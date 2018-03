ORQUESTRA SINFÔNICA APRESENTA CONCERTO GRATUITO NESTE SÁBADO

Neste sábado (17), às 20 horas, no Teatro “Procópio Ferreira”, na Rua Maestro Antonio Carlos Neves Campos, nº 415, ocorre um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica do Conservatório “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí, sob a regência do maestro João Maurício Galindo. O chamado “concerto de boas vindas” marca o início das atividades da orquestra na temporada 2018.

No decorrer da próxima semana, segundo a agenda de eventos do Conservatório, haverá diversas apresentações e concertos de boas vindas de grupos da escola de música, todos com entrada franca ao público. Na terça-feira (20), às 12 horas, a Big Band do Conservatório, coordenada por Celso Veagnoli, apresenta-se no pátio da cantina, na Rua Maestro Antonio Carlos Neves Campos, nº 415. Na mesma data, às 18 horas, ocorre apresentação do Coro Sinfônico, regido por Robson Gonçalves, no auditório da Unidade II, na Rua São Bento, nº 808. Ainda na terça-feira, às 20 horas, no Teatro “Procópio Ferreira”, haverá apresentação da Jazz Combo, coordenada por Rodrigo Ursaia.

Na quarta-feira (21), às 15 horas, no auditório da Unidade II, ocorre apresentação da Camerata de Violões do Conservatório, coordenada por Edson Lopes. Na mesma data, às 20 horas, no Teatro “Procópio Ferreira”, sobe ao palco o Grupo de Choro do Conservatório, sob a coordenação de Alexandre Bauab Júnior.

Na quinta-feira (22), às 20 horas, no Teatro “Procópio Ferreira”, será a vez do Grupo de Percussão do Conservatório realizar sua apresentação de boas vindas, sob a coordenação de Luís Marcos Caldana.

