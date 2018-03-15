Destaques da edição de 17-3-2018

TATUÍ VAI TER INTERNET EM COMUNIDADES RURAIS
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PSDB ESCOLHE CANDIDATO A GOVERNADOR
ATRIZ VERA HOLTZ NA NOVELA DAS 6 NA GLOBO
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PROGRAMAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
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BENEFICIÁRIOS DO BCP DEVEM SE INSCREVER EM CADASTRO
PREFEITURA ENTREGA MAIS DE SETE MIL KITS ESCOLARES
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – OUTUBRO DE 1932)
PALAVRAS CRUZADAS
PEÇA REFLETE MORTE DE HERZOG NA DITADURA MILITAR
COOP ANUNCIA NOVA CAMPANHA
CONPAS AGENDA MARCHA PARA JESUS
COLUNA DE ESPORTES
UNIVERSITÁRIOS COM TRANSPORTE GRATUITO PARA SOROCABA
PESQUISA ESTUDA PLANO DE MOBILIDADE URBANA
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
SINFÔNICA EM CONCERTO NESTE SÁBADO
TATUÍ SEDIA “CAMINHOS PARA A CIDADANIA”
SAGRADA FAMÍLIA COM ÚLTIMA SEMANA DA FESTA DO MILHO
ESPETÁCULO INFANTIL DESTACA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca, Residencial Portal das Nogueiras e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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