Destaques da edição de 17-3-2018

TATUÍ VAI TER INTERNET EM COMUNIDADES RURAIS

BANDA DE CESÁRIO LANGE NA PRAÇA DA MATRIZ

PSDB ESCOLHE CANDIDATO A GOVERNADOR

ATRIZ VERA HOLTZ NA NOVELA DAS 6 NA GLOBO

CONSELHO DIOCESANO DEBATE CAMPANHA DA FRATERNIDADE

CRÍTICAS SEM FUNDAMENTO AO IUF – MARCOS CINTRA

DESTAQUES

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

ALCKMIN VERSUS CIRO?

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR MARCO CINTRA

PROGRAMAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

VEREADOR APROVAM PROJETO PARA O JARDIM GRAMADO

RESIDENCIAL ASTÓRIA RECEBE FEIRA DA SAÚDE

BENEFICIÁRIOS DO BCP DEVEM SE INSCREVER EM CADASTRO

PREFEITURA ENTREGA MAIS DE SETE MIL KITS ESCOLARES

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – OUTUBRO DE 1932)

PALAVRAS CRUZADAS

PEÇA REFLETE MORTE DE HERZOG NA DITADURA MILITAR

COOP ANUNCIA NOVA CAMPANHA

CONPAS AGENDA MARCHA PARA JESUS

COLUNA DE ESPORTES

UNIVERSITÁRIOS COM TRANSPORTE GRATUITO PARA SOROCABA

PESQUISA ESTUDA PLANO DE MOBILIDADE URBANA

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

SINFÔNICA EM CONCERTO NESTE SÁBADO

TATUÍ SEDIA “CAMINHOS PARA A CIDADANIA”

SAGRADA FAMÍLIA COM ÚLTIMA SEMANA DA FESTA DO MILHO

ESPETÁCULO INFANTIL DESTACA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca, Residencial Portal das Nogueiras e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios