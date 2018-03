PREFEITURA ENTREGA CARNÊS DE IPTU 2018

A Prefeitura de Tatuí, através da Secretaria de Fazenda e Finanças, iniciou esta semana, a distribuição dos 53.745 carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018. O vencimento da parcela única, com desconto de 10%, será no dia 15 de março. Caso o contribuinte opte por parcelar o imposto em até dez vezes, a primeira parcela também deverá ser paga no dia 15 de março. Existe também a opção de pagamento de parcela única no dia 15 de abril, com 5% de desconto.

O diretor do Departamento de Cadastro, Rogério Sobral de Oliveira, esclarece que o reajuste do “IPTU 2018” foi de 2,8% em relação ao ano passado, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido mês a mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que representa o índice oficial da inflação no Brasil.

Caso o contribuinte não receba o carnê do IPTU até dia 15 de março, é possível emitir a segunda via do imposto pelo site da Prefeitura de Tatuí. Basta acessar o endereço eletrônico: www.tatui.sp.gov.br, clicar no link “Segunda Via de IPTU/ISS Taxas”, selecionar a opção “IPTU” e digitar o número da inscrição, que se encontra na capa do carnê de IPTU do ano passado

Anúncios