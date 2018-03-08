Anúncios
«
»

Destaques da edição de 10-3-2018

by

CONVÊNIOS BEENEFICIAM SANTA CASA DE TATUÚ

BANDA SINFÔNICA APRESENTA-SE NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA

MÚSICA NA PRAÇA ABRE TEMPORADA NESTE SÁBADO

PROSSEGUE FESTA DO MILHO NA SAGRADA FAMÍLIA

PROJETO PARA O PRÓXIMO GOVERNO – MARCOS CINTRA

DESTAQUES

A VITIMIZAÇÃO DE LULA – GAUDÊNCIO TORQUATO

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

NOVOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS SOMAM-SE MAIS DE R$ 15 MI

UNIVESP REALIZA AULA INAUGURA NO POLO DE TATUÍ

POETISA LANÇA LIVRO NO MUSEU

CENTRO CULTURAL SEDIA DANÇA PARA TERCEIRA IDADE

CÂMARA MANTÉM VETO A PROJETO DE “PARKLETS”

PROGRAMAÇÃO DE MARÇO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – OUTUBRO DE 1932)

PALAVRAS CRUZADAS

SABESP ABRE CONCURSO PARA 661 VAGAS

FATECs INSCREVEM PARA ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DO VEST.

PREFEITURA INICIA ENTREGA DO CARNÊ DO IPTU

HIP-HOP NO CEU DAS ARTES

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

FALECIMENTOS

PROGRAMA FUTURO CIENTISTA INICIA AULAS EM TATUÍ

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Convocação de teste de aptidão física e prova prática do Concurso Público 001/2017 da Prefeitura de Tatuí, edital de homologação do Concurso Público 001/2017 da Prefeitura de Tatuí, leis e decretos e editais da Prefeitura de Tatuí, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios

This entry was posted on março 8, 2018 at 6:55 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: