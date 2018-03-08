Destaques da edição de 10-3-2018

CONVÊNIOS BEENEFICIAM SANTA CASA DE TATUÚ
BANDA SINFÔNICA APRESENTA-SE NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
MÚSICA NA PRAÇA ABRE TEMPORADA NESTE SÁBADO
PROSSEGUE FESTA DO MILHO NA SAGRADA FAMÍLIA
PROJETO PARA O PRÓXIMO GOVERNO – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
A VITIMIZAÇÃO DE LULA – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS SOMAM-SE MAIS DE R$ 15 MI
UNIVESP REALIZA AULA INAUGURA NO POLO DE TATUÍ
POETISA LANÇA LIVRO NO MUSEU
CENTRO CULTURAL SEDIA DANÇA PARA TERCEIRA IDADE
CÂMARA MANTÉM VETO A PROJETO DE “PARKLETS”
PROGRAMAÇÃO DE MARÇO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – OUTUBRO DE 1932)
PALAVRAS CRUZADAS
SABESP ABRE CONCURSO PARA 661 VAGAS
FATECs INSCREVEM PARA ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DO VEST.
PREFEITURA INICIA ENTREGA DO CARNÊ DO IPTU
HIP-HOP NO CEU DAS ARTES
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
FALECIMENTOS
PROGRAMA FUTURO CIENTISTA INICIA AULAS EM TATUÍ
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Convocação de teste de aptidão física e prova prática do Concurso Público 001/2017 da Prefeitura de Tatuí, edital de homologação do Concurso Público 001/2017 da Prefeitura de Tatuí, leis e decretos e editais da Prefeitura de Tatuí, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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