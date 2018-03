SECRETARIA CONFIRMA CASO DE DENGUE EM TATUÍ

Dia dia 19 de fevereiro, o Setor de Combate à Dengue, da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o primeiro caso positivo de Dengue em Tatuí. Trata-se de um homem de 26 anos de idade, morador da Vila Minghini, que contraiu a doença fora do município.

Segundo a coordenadora do Setor de Combate à Dengue, Rosana Alves dos Santos Lopes, o caso foi confirmado através de um teste rápido, realizado até o terceiro dia da data dos primeiros sintomas. “Efetuamos o trabalho de bloqueio para eliminação de criadouros nos imóveis do entorno do endereço do paciente. Foi iniciado também um trabalho de nebulização (aplicação de inseticida) no local para eliminação do mosquito adulto”, explica Rosana. Desde o início do ano foram 14 notificações de suspeita de Dengue no município, sendo 13 descartadas.

O número de casos de Dengue vem diminuindo em Tatuí. No ano de 2016 a Secretaria de Saúde de Tatuí notificou 546 casos de Dengue e confirmou 127, sendo 96 casos autóctones, 31 importados, 409 descartados e 6 inconclusivos. Em 2017 foram notificados 134 casos de Dengue e confirmados 6, sendo 3 autóctones, 3 importados, 126 descartados e 2 inconclusivos.

Em janeiro deste ano, o Setor de Combate à Dengue também registrou o primeiro caso de Chikungunya: uma mulher de 40 anos de idade, residente no Jardim Santa Rita de Cássia. “Esse caso foi classificado como autóctone, pois a paciente não saiu do município. Não foi feita a aplicação de inseticida, pois foi uma notificação tardia. O período para a realização já havia passado, que é em torno de 10 dias após a data dos primeiros sintomas”, argumenta a coordenadora do setor. Nesse ano em Tatuí foram duas notificações de Chikungunya, sendo que uma aguarda o resultado dos exames. Em 2017 foram 4 casos de Chikungunya notificados e 2 confirmados, sendo 1 autóctone, 1 importado e 2 descartados.

Com relação a Febre Amarela a Secretaria de Saúde registra 5 notificações, mas 4 já foram descartadas (não há casos positivos até agora) e 1 aguarda o resultado do exame.

