COMISSÃO DE TRANSPLANTES CAPTA ÓRGÃOS DE JOVEM NA SANTA CASA

Na terça-feira (20), a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí realizou o segundo procedimento de retirada de órgãos para doação de 2018. O primeiro caso aconteceu em janeiro, onde foram doados o fígado, as córneas e os rins de um rapaz que caiu da escada e teve morte cerebral.

No caso das doações ocorridas nesta semana, de acordo com a enfermeira coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante e responsável técnica da Enfermagem da Santa Casa de Tatuí, Márcia Regina Ricioli, os órgãos são de uma jovem de 17 anos de idade que faleceu após complicações no parto. De acordo com os profissionais da Santa Casa de Tatuí, a jovem chegou na Maternidade “Maria Odete Azevedo” na sexta-feira (16) com 32 semanas de gestação e alteração da pressão arterial, após ter sido encaminhada para o local por médicos da Casa do Adolescente, onde fazia o pré-natal. O parto cesariana foi realizado às pressas mas ela teve eclampsia, Síndrome de Help e um AVC hemorrágico, sendo encaminhada para a UTI. Dia 19, foi constatada sua morte cerebral. O bebê, um menino, nasceu saudável e teve alta hospitalar na segunda-feira, permanecendo com o pai e a avó materna.

Segundo Márcia, a família assinou o termo de doação de órgãos às 19h do dia 19. “A partir daí entramos em contato com a Organização de Procura de Órgãos de Itu, que fez a intermediação com a Central Única de Transplantes em São Paulo. O corpo da doadora foi levado ao centro cirúrgico da Santa Casa no dia 20, às 13 horas, e o procedimento foi concluído somente às 20h, sendo realizado por uma equipe de, aproximadamente, 20 profissionais, entre médicos e enfermeiros”.

Foram doados o coração – captado pelo Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas FMUSP e transplantado em uma garota de 14 anos de idade. O pâncreas – captado pelo Hospital Bandeirantes, em São Paulo. O fígado – captado pelo Hospital Unimed Sorocaba que faz transplantes de fígado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As duas córneas – captadas pelo BOS (Banco de Olhos de Sorocaba). Os ossos (fêmur, tíbia, fíbula e patela) – captados para o Banco de Ossos de Marília e os dois rins – um captado pela Unicamp Campinas e o outro por Botucatu, que atende pacientes de hemodiálise de Itapetininga, podendo ser até aqui de Tatuí o receptor.

“Agradecemos muito a família da garota que aceitou realizar a doação dos órgãos. Um gesto de tão grande nobreza, em um momento de tanta dor. Esse momento de dor que será revertido em grande felicidade para os que estão esperando na fila de transplante e que conseguiriam receber as doações”, enaltece Márcia.

Anúncios