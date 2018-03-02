Destaques da edição de 3-3-2018

SECRETARIA CONFIRMA CASO DE DENGUE EM TATUÍ
IGREJA ENCENA PAIXÃO DE CRISTO
FAMÍLIA DE JOVEM DOA ORGÃOS APÓS SUA MORTE
PREFEITURA REGULARIZA IMÓVEIS DA ÁREA URBANA
COMPROMISSO INADIÁVEL – MARCOS CINTRA
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
OS PERFIS PARA AS URNAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
CEAGESP OFERECE VAGAS EM TATUÍ
ESCOLAS ESTADUAIS ATUALIZAM DADOS DE ALUNOS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
ESTAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATRAI PÚBLICO DA REGIÃO
EXPOSIÇÃO “PONTO DE VISTA” NO CENTRO CULTURAL
VEREADORES DISCUTEM REQUERIMENTOS
GINCANA ARRECADA 900 LITROS DE LEITE
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 25-9-1932)
PROGRAMA QUALIFICA 520 JOVENS
MUSEU RECEBE CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA CULTURA
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ COM NOVOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
COLUNA POLICIAL
PAT COM VAGAS DE EMPREGOS
CLASSIFICADOS
PREFEITURA DISPONIBILIZA NOVOS PONTOS DE INTERNET
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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