Destaques da edição de 3-3-2018

SECRETARIA CONFIRMA CASO DE DENGUE EM TATUÍ

IGREJA ENCENA PAIXÃO DE CRISTO

FAMÍLIA DE JOVEM DOA ORGÃOS APÓS SUA MORTE

PREFEITURA REGULARIZA IMÓVEIS DA ÁREA URBANA

COMPROMISSO INADIÁVEL – MARCOS CINTRA

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

OS PERFIS PARA AS URNAS – GAUDÊNCIO TORQUATO

CEAGESP OFERECE VAGAS EM TATUÍ

ESCOLAS ESTADUAIS ATUALIZAM DADOS DE ALUNOS

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

ESTAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATRAI PÚBLICO DA REGIÃO

EXPOSIÇÃO “PONTO DE VISTA” NO CENTRO CULTURAL

VEREADORES DISCUTEM REQUERIMENTOS

GINCANA ARRECADA 900 LITROS DE LEITE

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 25-9-1932)

PROGRAMA QUALIFICA 520 JOVENS

MUSEU RECEBE CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA CULTURA

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

TATUÍ COM NOVOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

COLUNA POLICIAL

PAT COM VAGAS DE EMPREGOS

CLASSIFICADOS

PREFEITURA DISPONIBILIZA NOVOS PONTOS DE INTERNET

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios