EXPOSIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM TATUÍ

Nesta sexta-feira (23), começa o período de visitação da exposição itinerante “Estação da Língua Portuguesa”, que permanecerá em cartaz até dia 24 de março, no Centro Cultural de Tatuí, na Praça Martinho Guedes, nº 12. A mostra pode ser visitada gratuitamente de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. A abertura oficial ocorreu na noite da quinta-feira (22) e a exposição traz em sua bagagem acervos e conteúdos inéditos do Museu da Língua Portuguesa.

Na área externa, a “Torre Estação da Língua Portuguesa” recebe os visitantes. Em “As Origens”, uma instalação cenográfica remete à ideia de estação ferroviária e de viagem de trem. Versos de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Arnaldo Antunes, iluminados com LED em um painel metálico, convidam o público a entrar. A viagem começa com um vídeo de animação, que mostra a formação da língua portuguesa e as rotas marítimas dos portugueses, que levaram o idioma para outras terras.

O vídeo “Sotaques”, com texto “O Paraíso são os outros”, de Valter Hugo Mãe, com diferentes sotaques da língua portuguesa no mundo, abre o módulo “O que nos une”, ala composta por um painel interativo giratório, que apresenta dados dos países que fazem parte da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). São eles Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

O “Desembarque” reproduz a Linha do Tempo do Museu da Língua Portuguesa com a construção do idioma no Brasil, desde a chegada dos portugueses e o primeiro contato com as línguas indígenas, até os dias de hoje. A viagem foi atualizada em uma década, na qual relembra o novo acordo ortográfico e destaca novas palavras e expressões que surgiram com a influência da Internet e das redes sociais.

Na ala “Os trilhos”, três monitores touchscreen mostram palavras que vieram de outros povos e acabaram sendo incorporadas ao português brasileiro. O “Espaço Lusófono”, especialmente dedicado aos professores, é composto pelo vídeo “Raiz Lusa”, no qual especialistas falam sobre a construção da língua portuguesa.

O módulo “Falares Paulista” mostra, em uma montagem lúdica, um diálogo hipotético e poético entre pessoas com sotaques característicos de cinco cidades paulistas. Trechos de 12 poemas são projetados e os versos ganham vida em um trabalho gráfico desenvolvido especialmente para a mostra.

Por fim, vídeos que compõem o acervo da Grande Galeria do Museu da Língua Portuguesa são apresentados no módulo “O Mundo da Língua”. Nele o visitante termina sua viagem, assistindo aos vídeos “Culinária” e “Danças”, que mostram a relação entre língua e cultura.

Anúncios