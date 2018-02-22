Destaques da edição de 24-2-2018

CONCERTO DA JAZZ SINFÔNICA NO CONSERVATÓRIO
PREFEITA PRIORIZA OBRAS PARA TATUÍ
ESCOLA GUALTER NUNES ABRE MATRÍCULA PARA CURSOS
REESTRUTURANDO O SISTEMA DE INOVAÇÃO – MARCOS CINTRA
A DISPERSÃO DO CENTRO SOCIAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
PROJETO CRIA FRENTE REGIONAL EM SOCORRO À SAÚDE
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA APROVA PROJETOS DO PODER EXECUTIVO
MINISTRO CONCEDE HC PARA MULHER QUE AMAMENTA
SINDICATO COM CURSO GRATUITO DE TURISMO RURAL
MINISTERIO DESTINA VERBA PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
SEBRAE COM CURSO PARA EMPRESÁRIOS
FALECIMENTOS
COMUNIDADE RECADO PROMOVE RETIRO VOCACIONAL
ESCOLA ARTE PELA VIDA INAUGURA ESTÚDIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – SETEMBRO DE 1932)
MUSEU COM NOVA EXPOSIÇÃO
PROJETO DEVE SOCIALIZAR ALUNOS DA APAE
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
PREFEITURA INAUGURA CRECHE NO BAIRRO TANQUINHO
DIOCESE REALIZA MUTIRÃO DE CONFISSÕES
ARQUITETA FALA SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL
MUSEU ABRE EXPOSIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Gabarito oficial do Concurso 001/2017 da Prefeitura de Tatuí, Edital de Audiência Pública, leis e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário