REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO É PRIORIDADES EM 2018

Na última semana, a prefeita Maria José Vieira de Camargo e a interventora da Santa Casa e sua equipe avaliaram a gestão da entidade nos últimos meses. Na reunião foi definido que a reforma do centro cirúrgico será uma das prioridades para 2018. Atualmente, das quatro salas disponíveis para cirurgias, somente uma está sendo utilizada, em razão da falta de equipamentos nas demais. Segundo sua assessoria, a prefeita e sua equipe trabalham na obtenção de recursos para essa finalidade.

Outra prioridade é a reabertura do “Banco de Sangue” da Santa Casa. Os funcionários da unidade participam de treinamento em Botucatu, no hospital da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). Após o término desta capacitação e alguns ajustes, o banco deverá ser reaberto. “A Santa Casa é de todos nós e necessita ser tratada como prioridade, para atender bem a população que precisa do Sistema Único de Saúde (SUS)”, diz a prefeita Maria José.

Durante a reunião foram destacados os avanços ocorridos na casa de saúde, desde a intervenção proposta em maio de 2017. Entre esses avanços, estão a regularização do pagamento dos funcionários, a reabertura da UTI e sua ampliação em curso, uma tímida retomada das cirurgias eletivas, reforma dos 111 leitos SUS, através do projeto “Adote um Quarto – Abrace a Santa Casa”, compra de novos equipamentos e a criação da “central de voluntariado”.

