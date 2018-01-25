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Destaques da edição de 27-1-2018

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TATUÍ INICIA FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018

ABAIÇAI ASSUME GESTÃO DO CONSERVATÓRIO

DESTAQUES

IMPOSTO BIFÁSICO E IVA, PÉSSIMAS IDEIAS – MARCOS CINTRA

ROSÁRIO DE TROVAS (LÍRICAS) – DR. LINCOLN

AS LEIS NO LIXO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CONVÊNIO GARANTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO SANTA RITA

NOTAS POLÍTICAS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATUHY – 14-8-1932

APAES DA REGIÃO RECEBEM R$ 10,3 MILHÕES EM REPASSES

COLUNA DE ESPORTES

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

OBRA DA SABESP PODE DESPOLUIR CÓRREGO PONTE PRETA

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Decretos, leis e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)

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This entry was posted on janeiro 25, 2018 at 7:13 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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