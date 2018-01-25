Destaques da edição de 27-1-2018

TATUÍ INICIA FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018
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OBRA DA SABESP PODE DESPOLUIR CÓRREGO PONTE PRETA
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(Decretos, leis e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
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