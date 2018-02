Destaques da edição de 3-2-2018

CHUVA ALAGA RUAS DE TATUÍ

FS ENTREGA QUARTOS REFORMADOS NA SANTA CASA

NESTE SÁBADO TEM CARNAVAL EM TATUÍ

AMEAÇA DAS CRIPTOMOEDAS – MARCOS CINTRA

DESTAQUES

COLUNA POLICIAL

PT TEM UM CRISTO – GAUDÊNCIO TORQUATO

TRIBUNAL DO TRABALHO SELECIONA ESTAGIÁRIOS

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

TATUÍ VACINA MAIS DE SEIS MIL PESSOAS CONTRA FEBRE AMARELA

PREFEITURA NOTIFICA IMÓVEIS COM CADASTRO IRREGULAR

PREFEITURA IMPLANTA 25 FOSSAS BIODIGESTORAS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIAS (NOTAS SOBRE O MMDC – 1932)

PRAÇA DA MATRIZ DEVE RECEBER NOVOS BANCOS

SABESP AMPLIA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TATUÍ

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

ACE ENCERRA CAMPANHA

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TATUÍ

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios