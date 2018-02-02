Destaques da edição de 3-2-2018

CHUVA ALAGA RUAS DE TATUÍ
FS ENTREGA QUARTOS REFORMADOS NA SANTA CASA
NESTE SÁBADO TEM CARNAVAL EM TATUÍ
AMEAÇA DAS CRIPTOMOEDAS – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
COLUNA POLICIAL
PT TEM UM CRISTO – GAUDÊNCIO TORQUATO
TRIBUNAL DO TRABALHO SELECIONA ESTAGIÁRIOS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
TATUÍ VACINA MAIS DE SEIS MIL PESSOAS CONTRA FEBRE AMARELA
PREFEITURA NOTIFICA IMÓVEIS COM CADASTRO IRREGULAR
PREFEITURA IMPLANTA 25 FOSSAS BIODIGESTORAS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIAS (NOTAS SOBRE O MMDC – 1932)
PRAÇA DA MATRIZ DEVE RECEBER NOVOS BANCOS
SABESP AMPLIA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TATUÍ
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
ACE ENCERRA CAMPANHA
PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TATUÍ
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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