ABAÇAI ASSUME A GESTÃO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Na quinta-feira (18), uma publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou a rescisão contratual com a AACT (Associação Amigos do Conservatório de Tatuí) e oficializou a Organização Social Abaçai Cultura e Arte como nova gestora do Conservatório de Tatuí, sob a direção de Ari Araújo Júnior.

O contrato de gestão da AACT iria até 31 de janeiro deste ano, após um efeito suspensivo no processo de “Chamamento Público” que estava ocorrendo desde dezembro de 2017. Dia 13 de dezembro, a Secretaria da Cultura do Estado publicou resultado de processo licitatório sagrando como vencedora a Organização Social “Abaçaí Cultura e Arte”. A direção da AACT entrou com recurso e tentou impugnar a vencedora. O secretário Luiz Pena prorrogou o contrato com a OS anterior até dia 31 de janeiro e o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para parecer. Dia 18 de janeiro, o Diário Oficial publicou a rescisão unilateral com a Associação dos Amigos do Conservatório (AACT) porque foi mantida a decisão que considerou vencedora a Organização Social Abaçai Cultura de Arte. Em sua decisão, o secretário da Cultura pondera que “considerando o dever de atendimento ao princípio da impessoalidade que proíbe o administrador público de praticar atos de interesses pessoais, devendo direcionar sua conduta ao cumprimento dos ditames legais e do interesse público” negou provimento ao recurso interposto pela AACT e confirmou a Abaçi como nova gestora do Conservatório de Tatuí.

Nesta quinta-feira (18), representantes da Secretaria de Estado da Cultura.e da Abaçai estiveram em Tatuí para iniciar o processo de transição. Como medida de cortesia, Ari de Araújo Júnior, novo diretor do Conservatório, Sérgio Maranhão, presidente do Conselho da Abaçai e Denis de Oliveira, diretor de Unidade de Formação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Estiveram no gabinete da prefeita Maria José Vieira de Camargo. Eles deram informações sobre o novo modelo de gestão da escola de música tatuiana e se prontificaram alinhar o Conservatório com a administração Municipal. Eles foram recebidos pela prefeita Maria José Vieira de Camargo, Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, secretário de Governo e Christian Pereira de Camargo, chefe de gabinete.

