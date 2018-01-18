Destaques da edição de 20-1-2018

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POSTOS DE SAÚDE EM CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMARELA
IMPOSTOS CONVENCIONAIS NA ERA ELETRÔNICA – MARCOS CINTRA
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RELAÇÃO DOS GANHADORES DE PRÊMIOS DA ACE DE TATUÍ
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVAS CRECHES DEVEM GERAR MAIS 350 VAGAS
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UNIVESP REALIZA VESTIBULAR NESTE DOMINGO EM TATUÍ
CEMEM PROMOVE CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
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PRODUTORES RURAIS DEVEM ENTREGAR DIPAM
DEPARTAMENTO PROIBE ESTACIONAMENTO EM TRECHO DA 13 DE MAIO
OFICINA DO SEBRA ENSINA A CONQUISTAR MERCADO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 7-8-1932)
USO ADEQUADO DE REDE COLETORA DE ESGOTO – POR ADRIANO BRANCO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
PREFEITURA DEVE INAUGURAR PRAÇA DA MÚSICA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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