MINISTÉRIO RECOMENDA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA EM TATUÍ

O Ministério da Saúde divulgou no início do ano um boletim, onde recomenda a vacinação contra febre amarela em quatro áreas da Região de Sorocaba: Tatuí, Itapetininga, Cesário Lange e São Miguel Arcanjo. A informação foi divulgada dia 4 de janeiro, em uma reportagem assinada pela jornalista Priscila Fernandes, e publicada pelo Jornal “Cruzeiro do Sul”, de Sorocaba.

A matéria destaca que ações de prevenção contra a doença já estão sendo adotadas em diversas cidades da região e a preocupação atingiu “status regional”. Segundo a reportagem, macacos mortos contaminados foram encontrados em 2017 nas cidades de Piedade e São Roque, onde acontecem ações amplas de vacinação. Em São Roque, 71% da população está imunizada, e em Piedade, o número sobe para 84%.

A Secretaria Estadual da Saúde, por sua vez, afirma “que não houve nenhum caso de febre amarela em humanos na região de Sorocaba e que estratégias de ampliação da vacinação contra a doença no Estado terão andamento com base em critérios epidemiológicos”. A Secretaria também comunica, de acordo com a matéria, que em 2017 ocorreram 24 casos autóctones de febre amarela silvestre confirmados no Estado – todos fora da região de Sorocaba – sendo que dez evoluíram para óbitos.

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração (no máximo dez dias), causada por um vírus, que ocorre na América do Sul e na África. A doença é transmitida pela picada de mosquitos transmissores infectados. Não existe transmissão de pessoa para pessoa. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (olhos e pele ficam amarelados) e hemorragias (de nariz, gengivas, estômago, intestino e na urina). O tratamento é sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente, que, hospitalizado, necessita permanecer em repouso, com reposição de líquidos e perdas sanguíneas. Nos casos graves, o paciente deve ser atendido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e se não receber assistência médica, pode morrer.

A única forma de evitar a febre amarela silvestre é a vacinação. A vacina é gratuita e está disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano. Ela deve aplicada dez dias antes da viagem para áreas de risco de transmissão da doença. A vacina não está indicada para gestantes, mulheres amamentando crianças com até seis meses, imunodeprimidos (pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico ou com corticoides em doses elevadas) e pessoas alérgicas a gema de ovo.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM TATUÍ

A assessoria da Prefeitura de Tatuí enviou para a imprensa os locais e dias da semana de vacinação em cada Unidade Básica de Saúde: Santa Cruz (segunda-feira), Valinho (quarta-feira), CS1 (quarta-feira), Vila Angélica (segunda-feira), Jardim Santa Rita (terça-feira) Bairro São Cristóvão (sexta-feira), Vila Dr. Laurindo (terça-feira), Jardim Gonzaga (sexta-feira), Jardim Rosa Garcia (terça-feira), Vila Esperança (quinta-feira), CDHU (sexta-feira), Jardim Tókio (quarta-feira), Bairro Congonhal (quarta-feira), Bairro dos Mirandas (segunda-feira) e Vila Santa Luzia (segunda-feira).

Anúncios