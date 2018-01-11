Destaques da edição de 13-1-2013

POPULAÇÃO DEVE SER VACINADA CONTRA FEBRE AMARELA
LOCAIS DE VACINAÇÃO
DIÁCONO RECEBE SACRAMENTO DE ORDEM
JOGADOR RODINEI VISITA PREFEITA MARIA JOSÉ
SONEGAÇÃO DE UM TRILHÃO DE REAIS – MARCOS CINTRA
MINISTRO TATUIANO SERÁ O REVISOR DA LAVA JATO
A POLÍTICA VOLTANDO AO LEITO – GAUDÊNCIO TORQUATO
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
TJSP ABRE INSCRIÇÕES PARA ESCREVENTES
CONCURSO DA PREFEITURA DE TATUÍ COM INSCRIÇÕES ATÉ 30/1
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
EXPOSIÇÃO ABRE FESTIVIDADE DE CARNAVAL
TATUÍ DEVE FICAR SEM TV ANALÓGICA NA PRÓXIMA SEMANA
PREFEITURA INAUGURA CENTRO DE APOIO AO CONTRIBUINTE
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 31-7-1932)
MUSEU PAULO SETUBAL ABRE EXPOSIÇÃO “MUTAÇÕES”
CEU DA ARTES COM ESPETÁCULO DE DANÇAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
INTEGRAÇÃO RENOVA CONTRATO PARA PUBLICAR ATOS OFICIAIS
CLASSIFICADOS
PUBLICIDADE, UMA NECESSIDADE (TEXTO DO JORNAL INTEGRAÇÃO)
CARTÓRIOS DIVULGAM NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2017
INFORMATIVO DE COMPRAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário