Menina é o primeiro bebê da maternidade

Uma menina com 49 centímetros de comprimento e pesando 3,1 quilos, que se chama Letícia, foi o primeiro bebê nascido em 2018 na Maternidade “Maria Odete Azevedo”, da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Ela veio ao mundo à uma hora e cinco minutos do dia 1º de janeiro, através de parto normal, realizado pela ginecologista e obstetra Maria Laura Lavorato Matias. Letícia é filha da dona de Lenice Alves de Souza, residente no Jardim Santa Rita de Cássia.

A mãe conta que estava na festa de comemoração do Reveillon, ao lado da família, quando sentiu a bolsa romper. Ela seguiu para a maternidade e, às 23h45 do dia 31 de dezembro, com 39 semanas de gestação, entrou na sala de preparação, dando à luz uma hora e vinte minutos depois. Lenice Souza já é mãe de outros dois filhos, Jeniffer Nicole, de 10 anos, e Gustavo, de 4 anos de idade. “Fiquei muito feliz. Tudo correu muito bem comigo e com a bebê. Com certeza será um ano muito abençoado para a nossa família”, comemorou a primeira mamãe de 2018 na cidade.

