Destaques da edição de 6-1-2018

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GOVERNO DEVE PAGAR AÇÕES CONTRA O CONSERVATÓRIO
REUNIÃO DELIBERA FORMATO DO CARNAVAL DE TATUÍ
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NOTAS ECONÔMICAS (ALUGUEL E IPVA)
MOVIMENTO DE APOIO AO IMPOSTO ÚNICO – MARCOS CINTRA
IDENTIDADE E IMAGENS DOS POLÍTICOS- GAUDÊNCIO TORQUATO
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PREFEITURA DEVE INAUGURAR OBRAS NESTE INÍCIO DE ANO
TATUÍ COM SALDO POSITIVO DE EMPREGOS
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TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JULHO DE 1932)
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SONETO – DR. LINCOLN
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PREFEITURA DE QUADRA REALIZA CONCURSO
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CONVÊNIO AMPLIARÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA
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(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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