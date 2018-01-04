Anúncios
«
»

Destaques da edição de 6-1-2018

by

 

IMG_1608

Chuva interrompe a marginal do Ribeirão do Manduca próximo ao Jardim Paulista.

 

CHUVA CAUSA ESTRAGO NA MARGINAL DO MANDUCA

GOVERNO DEVE PAGAR AÇÕES CONTRA O CONSERVATÓRIO

REUNIÃO DELIBERA FORMATO DO CARNAVAL DE TATUÍ

DESTAQUES

NOTAS ECONÔMICAS (ALUGUEL E IPVA)

MOVIMENTO DE APOIO AO IMPOSTO ÚNICO – MARCOS CINTRA

IDENTIDADE E IMAGENS DOS POLÍTICOS- GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA SOCIAL

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PREFEITURA DEVE INAUGURAR OBRAS NESTE INÍCIO DE ANO

TATUÍ COM SALDO POSITIVO DE EMPREGOS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JULHO DE 1932)

NOTAS E NOTÍCIAS

SONETO – DR. LINCOLN

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

PREFEITURA DE QUADRA REALIZA CONCURSO

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

CONVÊNIO AMPLIARÁ JUSTIÇA RESTAURATIVA

PROGRAMA QUALIFICA JOVENS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

Anúncios

This entry was posted on janeiro 4, 2018 at 5:55 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: