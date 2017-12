ABAÇAI ESCOLHIDA PARA GERENCIAR O CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Dia 13 de dezembro, despacho de José Luiz Pena, Secretário da Cultura do Estado de São Paulo, designa a Organização Social “Abaçaí Cultura e Arte” como gerenciadora do “Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí”, mediante a assinatura de Contrato de Gestão.

De acordo com o ato oficial, a “Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí“ também se manifestou como interessada em continuar gerenciando a escola de música tatuiana. No entanto, a Secretaria da Cultura decide que “Parecer Técnico expedido pela Unidade de Formação Cultural e o Parecer Econômico-Financeiro expedido pela Unidade de Monitoramento, ambas as Organizações Sociais atenderam à Resolução SC 46, de 20-10-2017, sendo considerada a “Abaçaí Cultura e Arte” aquela que apresentou proposta mais adequada para o gerenciamento do “Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí”.

O secretário José Luiz Penna conclui: “Decido que, a Organização Social “Abaçaí Cultura e Arte” inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 50.590.215/0001-88, será gerenciadora do “Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí”, mediante a assinatura de Contrato de Gestão a ser firmado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, condicionado ao atendimento às recomendações de correções formais na proposta técnica, bem como aos ajustes formais nos quadros de metas, estritamente ao determinado pelo Termo de Referência e em conformidade com as orientações a serem elaboradas pela Unidade de Formação Cultural, sob pena de desclassificação do certame”.

Abaçai Cultura e Arte

No seu site oficial, a Organização Social explica que “A Abaçaí surge em 1973, a partir de um programa de ação cultural desenvolvido em uma escola pública da cidade de São Paulo, a Abaçaí Cultura e Arte é uma instituição de atuação diversificada, que, em suas três décadas de existência, tem mantido uma atuação regular no sentido de valorizar a arte e a cultura do povo brasileiro, nas suas diferentes vertentes. Enveredando, inicialmente, pelos caminhos do teatro amador desenvolveu trabalhos com o foco no melhor aproveitamento das manifestações da nossa cultura popular, para o processo de criação teatral, ressaltando suas características identitárias e voltados ao grande público. Sem perder o tom contestatório, à época vigente, as produções da Abaçaí para o teatro prezavam, primordialmente, pela busca do envolvimento e do encantamento de sua assistência, o que as revestia, por isso mesmo, de grande criatividade e originalidade. O OS, em parceria com a Secretaria da Cultura, desenvolve os projeto Mapa Cultural Paulista, Revelando São Paulo, Programa de Apoio a Eventos, Apoio a ações institucionais com os municípios, Programas de cultura para assessoria de etnias e hip hop, Programa de comunicação e imprensa e outros programas de difusão cultural”.

